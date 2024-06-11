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Опитування: 54% виборців Байдена голосуватимуть не за нього, а проти Трампа

Лише чверть опитаних сказали, що чинний президент їм просто подобається.

Опитування: 54% виборців Байдена голосуватимуть не за нього, а проти Трампа
Фото: The Wall Street Journal

Згідно з останнім соціологічним дослідженням CBS/YouGov, більше половини американців, які у листопаді голосуватимуть за Джо Байдена, зроблять це через протестні мотиви.

Як пише The Guardian, 54% електорату чинного президента зізналися, що вони просто не хочуть, щоб главою держави став Дональд Трамп. Лише 27% (у березні таких було 31%) вважають Байдена справді найкращим кандидатом. А 19% свій вибір мотивують партійними вподобаннями - вони завжди за демократів.  

Що ж до табору республіканця, то 55% його прихильників не вважають статус засудженого злочинця важливим чинником у своєму виборі. А 14% взагалі кажуть, що підтримуватимуть Трампа саме через те, що він отримав вирок від суду. 8 з 10 респондентів ще й переконані, що звинувачення на адресу політика були висунуті не прокуратурою, а адміністрацією Байдена. 

Загалом нині у загальнонаціональному опитуванні панує паритет: шанси обох головних кандидатів оцінюються однаково в межах статистичної похибки. 

 

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