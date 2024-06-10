Болгарія відмовилася від російського палива для єдиної в країні АЕС "Козлодуй"

Єдина в Болгарії АЕС "Козлодуй" почала використовувати американське ядерне паливо Robust Westinghouse Fuel Assembly (RWFA) і повністю відмовилася від палива РФ.

Про це йдеться на сайті АЕС, пише Liga.net.

Зокрема, від 10 червня Болгарія почала використовувати американське паливона п'ятому енергоблоку, виведеному з ремонту.

"У межах реалізації програми атомної електростанції "Козлодуй" з диверсифікації постачання ядерного палива в реактор енергоблоку було завантажено 43 картриджі виробництва Westinghouse. Це означає початок чотирирічного поетапного переходу п'ятого енергоблока на ядерне паливо типу RWFA", – ідеться в повідомленні.

Після ретельної оцінки безпеки 22 квітня цього року Агентство ядерного регулювання видало ліцензію на використання нового палива. А американська компанія Westinghouse підписала 10-річний контракт на постачання ядерного палива у грудні 2022 року.

Болгарська АЕС "Козлодуй" генерує близько 34% електроенергії всієї країни. У 2003–2006 роках на ній було зупинено чотири енергоблоки через умову вступу Болгарії до ЄС. Тепер

В експлуатації наразі – лише п'ятий та шостий блоки загальною встановленою потужністю 2 ГВт, які пройшли реконструкцію, завдяки якій термін їх експлуатації можна буде продовжити з 30 до 60 років.

Westinghouse також планує добудувати на АЕС "Козлодуй" шостий і сьомий енергоблоки.