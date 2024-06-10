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Партія Орбана на виборах в Європарламент показала найпровальніший результат в історії

Орбанівський альянс Фідес–KDNP отримав підтримку 44,52% та претендує на 11 мандатів у ЄП.

Партія Орбана на виборах в Європарламент показала найпровальніший результат в історії
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" досягла найгіршого результату в історії на виборах до Європарламенту на тлі появи в угорській політиці Петера Мадяра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на результати підрахунку 98,48% голосів, які наводить угорське незалежне видання Telex.

Орбанівський альянс Фідес–KDNP отримав підтримку 44,52% та претендує на 11 мандатів у Європарламенті, що менше, ніж прогнозували опитування, а нещодавно створена опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра має підтримку 29,74% (7 мандатів).

За останні 20 років "Фідес" лише одного разу набрала менше 50% на виборах до Європарламенту – у 2004 році вона здобула 47,4% як опозиційна партія. 

Порівняно з попередніми виборами, що пройшли у 2019 році, політсила Орбана втратила майже 8 процентних пунктів і 2 мандати.

Незважаючи на це, у своїй промові перед оприлюдненням остаточних результатів Орбан сказав, що "угорці підтвердили промирну політику уряду та уповноважили нас утримати Угорщину від війни". 

Петер Мадяр заявив, що результат є "початком кінця" для Орбана та стане "Ватерлоо для його фабрики влади".

 "Сьогоднішній день є доказом того, що можна займатися політикою на благо угорського народу", – сказав він, пообіцявши "витягнути країну з трясовини".

  • Вибори до Європарламенту офіційно розпочалися 6 червня і тривали до 9 червня. Естонія розпочала голосування ще раніше, з понеділка. 373 мільйони виборців у 27 країнах-членах блоку мали обрати 720 членів Європарламенту на наступні п’ять років. Це на 15 більше, ніж на попередніх виборах, але менше, ніж 751 євродепутат, які були в парламенті до Brexit ‒ виходу з блоку Великої Британії. У виборах беруть участь політики з приблизно 200 партій зі всієї Європи. 
  • За попередніми даними, Європейська народна партія лідирує на виборах до Європарламенту. Ця ж політична сила мала більшість за нинішнього складу ЄП. На другому місці з 139 депутатами може опинитися Прогресивний альянс соціалістів і демократів S&D.
  • Таким чином ультраправі матимуть успіх, зокрема завдяки результатам у Франції та Німеччині (французький президент Еммануель Макрон учора, дізнавшись попередні результати виборі, розпустив парламент)..
  • Третє місце поки що посідає центритсьска "Оновити Європу", за нею слідують два крайньоправі угруповання: Європейські консерватори та реформісти з 72 депутатами та "Ідентичність і демократія" з 58. 
  • Оскільки в Європарламенті знову формуватиметься центристська коаліція, Урсула фон дер Ляєн, яка наразі є президенткою Єврокомісії, претендуватиме на цю посаду знову. 
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