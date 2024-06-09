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Ізраїль продовжив заборону Al Jazeera ще на 45 днів через загрозу безпеці

Телеканал заявив, що планує оскаржити заборону.

Ізраїль продовжив заборону Al Jazeera ще на 45 днів через загрозу безпеці
Аль-Джазіра
Фото: DW

Сьогодні, у неділю, 9 червня, телекомунікаційний регулятор Ізраїлю продовжив заборону на роботу телеканалу Al Jazeera ще на 45 днів після рішення уряду, що трансляції становлять загрозу нацбезпеці. Заборона триватиме до 8 серпня. 

Про це пише Reuters з посиланням на міністерство зв'язку Ізраїлю.

Трансляції через кабельні і супутникові канали, а також  доступ до веб-сайтів залишаться заблокованими. 

"У світлі серйозності загрози безпеці держави я переконаний, що накази про закриття будуть продовжені і в майбутньому", – сказав  сказав Шломо Кархі, міністр зв'язку Ізраїлю. Він додав, що закон уповноважує його як міністра зв’язку вживати такі дії проти іноземних мовників.

Суддя, який переглядав заборону, заявив, що отримав докази про "давні та тісні стосунки між палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС і Аль-Джазірою", звинувативши канал у просуванні цілей ХАМАСу.

Натомість телеканал Al Jazeera заявив, що "відкидає всі претензії, виправдання та звинувачення міністра".

Минулого тижня суд Тель-Авіва підтвердив чинність заборони на діяльність Al Jazeera в Ізраїлі, накладену раніше урядом з міркувань національної безпеки. Заборона закінчилася в суботу.

Al Jazeera заперечив звинувачення, зазначивши, що не підбурює до насильства чи тероризму і що заборона була несправедливою. Телеканал заявив, що планує оскаржити рішення суду. 

  • Навесні уряд Ізраїлю одноголосно проголосував за закриття "Аль-Джазіри" на 45-денний період відповідно до закону, ухваленого Кнесетом у квітні, що дозволяє тимчасове закриття іноземних ЗМІ, які, як вважається, завдають шкоди національній безпеці.
  • Відразу після рішення кабінету міністрів Кархі підписав чотири розпорядження, які наказують ізраїльським телепровайдерам припинити трансляцію каналу Al Jazeera, а також розпорядження про закриття двох офісів мережі в Ізраїлі, обидва в Єрусалимі, конфіскацію трансляційного обладнання каналу, включаючи мобільні телефони; і заблокувати доступ до сайту Al Jazeera в Ізраїлі.
  • Al Jazeera - одне з небагатьох міжнародних ЗМІ, яке залишалося в Газі протягом усієї війни. Ізраїль звинувачує Al Jazeera у співпраці з ХАМАСом.
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