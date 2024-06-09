Ізраїль продовжив заборону Al Jazeera ще на 45 днів через загрозу безпеці

Сьогодні, у неділю, 9 червня, телекомунікаційний регулятор Ізраїлю продовжив заборону на роботу телеканалу Al Jazeera ще на 45 днів після рішення уряду, що трансляції становлять загрозу нацбезпеці. Заборона триватиме до 8 серпня.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерство зв'язку Ізраїлю.

Трансляції через кабельні і супутникові канали, а також доступ до веб-сайтів залишаться заблокованими.

"У світлі серйозності загрози безпеці держави я переконаний, що накази про закриття будуть продовжені і в майбутньому", – сказав сказав Шломо Кархі, міністр зв'язку Ізраїлю. Він додав, що закон уповноважує його як міністра зв’язку вживати такі дії проти іноземних мовників.

Суддя, який переглядав заборону, заявив, що отримав докази про "давні та тісні стосунки між палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС і Аль-Джазірою", звинувативши канал у просуванні цілей ХАМАСу.

Натомість телеканал Al Jazeera заявив, що "відкидає всі претензії, виправдання та звинувачення міністра".

Минулого тижня суд Тель-Авіва підтвердив чинність заборони на діяльність Al Jazeera в Ізраїлі, накладену раніше урядом з міркувань національної безпеки. Заборона закінчилася в суботу.

Al Jazeera заперечив звинувачення, зазначивши, що не підбурює до насильства чи тероризму і що заборона була несправедливою. Телеканал заявив, що планує оскаржити рішення суду.