Напад на прем’єрку Данії поліція вважає “політично мотивованим”

Напад на прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен є “політично мотивованим”, вважає поліція країни.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на AFP.

Нападника, 39-річного поляка, затримали, підозрюваного залишили під вартою до 20 червня.

Вчора на площі в центрі Копенгагена чоловік підійшов до прем’єрки і вдарив її. Влада Данії заявила, що Фредеріксен отримала легку травму шиї і була “приголомшена”.

Усі суботні офіційні заходи прем’єрки було скасовано.

“Це не наша головна... гіпотеза, що тут є політичний мотив. Але поліція, звичайно, розслідуватиме справу", – сказав прокурор Тарух Секероглу.

Під час слухання сьогодні обвинувачення представило заяву лікаря, який описав підсудного як психічно неврівноваженого та під впливом, повідомляють данські ЗМІ. Затриманий заперечував свою провину у злочині, заявивши, що він його вчинив “ймовірно, під впливом речовин і п’яним”.