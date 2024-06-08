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Напад на прем’єрку Данії поліція вважає “політично мотивованим”

Метте Фредеріксен отримала легке порання у шию.

Напад на прем’єрку Данії поліція вважає “політично мотивованим”
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Напад на прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен є “політично мотивованим”, вважає поліція країни.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на AFP.

Нападника, 39-річного поляка, затримали, підозрюваного залишили під вартою до 20 червня.

Вчора на площі в центрі Копенгагена чоловік підійшов до прем’єрки і вдарив її. Влада Данії заявила, що Фредеріксен отримала легку травму шиї і була “приголомшена”.

Усі суботні офіційні заходи прем’єрки було скасовано.

“Це не наша головна... гіпотеза, що тут є політичний мотив. Але поліція, звичайно, розслідуватиме справу", – сказав прокурор Тарух Секероглу.

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Під час слухання сьогодні обвинувачення представило заяву лікаря, який описав підсудного як психічно неврівноваженого та під впливом, повідомляють данські ЗМІ. Затриманий заперечував свою провину у злочині, заявивши, що він його вчинив “ймовірно, під впливом речовин і п’яним”.

  • У травні у Німеччині протягом одного дня сталися напади на двох політиків. У Берліні напали на члена СДПН, сенаторку з питань економіки Франциску Гіффай, а в Дрездені – на політика з партії "зелених". 
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