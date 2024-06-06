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В ООН обрали п'ять нових непостійних членів Радбезу

Серед них - дві європейські держави.

В ООН обрали п'ять нових непостійних членів Радбезу
Засідання Генасамблеї ООН 6 червня 2024 року
Фото: ООН

Генеральна асамблея ООН 6 червня обрала п'ять нових непостійних членів Ради безпеки.

За інформацією пресслужби Організації Об'єднаних Націй, у список потрапили:

  • Пакистан;
  • Сомалі;
  • Панама;
  • Данія;
  • Греція.

Ці держави замінять Еквадор, Японію, Мальту, Мозамбік і Швейцарію. Термін повноважень яких завершується 31 грудня цього року. За нову п'ятірку проголосували дві третини країн-членів ООН.

1 січня почався термін повноважень діючих непостійних членів - Алжиру, Гаяни, Кореї, Сьєрра-Леоне і Словенії.

Загалом у Радбезі 15 держав. Серед постійних членів - Китай, Франція, Росія, Великобританія і США.

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