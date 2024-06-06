В ООН обрали п'ять нових непостійних членів Радбезу

Генеральна асамблея ООН 6 червня обрала п'ять нових непостійних членів Ради безпеки.

За інформацією пресслужби Організації Об'єднаних Націй, у список потрапили:

Пакистан;

Сомалі;

Панама;

Данія;

Греція.

Ці держави замінять Еквадор, Японію, Мальту, Мозамбік і Швейцарію. Термін повноважень яких завершується 31 грудня цього року. За нову п'ятірку проголосували дві третини країн-членів ООН.

1 січня почався термін повноважень діючих непостійних членів - Алжиру, Гаяни, Кореї, Сьєрра-Леоне і Словенії.

Загалом у Радбезі 15 держав. Серед постійних членів - Китай, Франція, Росія, Великобританія і США.