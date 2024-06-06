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У Нормандії сьогодні відзначають 80-ту річницю дня “Д”: долучаться Байден, Зеленський, Шольц та король Чарльз

До церемонії доєднаються 200 ветеранів.

У Нормандії сьогодні відзначають 80-ту річницю дня “Д”: долучаться Байден, Зеленський, Шольц та король Чарльз
Фото: EPA/UPG

Ветерани та світові лідери зібралися в Нормандії в четвер, щоб відзначити день “Д” ‒ 80-річчя висадки союзників 6 червня 1944 року, пише Reuters.

Участь у церемоніях візьмуть президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, король Великої Британії Чарльз, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та багато інших. Росію долучитися не запросили.

Святкування стартувало британською церемонією у французькому муніципалітеті Вер-сюр-Мер.

Британська пам'ятна церемонія до 80-ї річниці Дня D у Вер-сюр-Мер
Фото: EPA/UPG
Британська пам'ятна церемонія до 80-ї річниці Дня D у Вер-сюр-Мер

В умовах, коли в Україні, на кордонах Євросоюзу, вирує війна, розпочата Москвою, цьогорічне святкування цього важливого поворотного моменту у Другій світовій війні матиме особливий резонанс, зазначає видання.

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Політики під час святкування мають намір провести паралелі з Другою світовою війною та попередити про небезпеку ізоляціонізму та ультраправих ‒ на тлі виборів до Європарламенту, які офіційно почалися сьогодні.

“Демократія буквально включена до цьогорічних виборчих бюлетенів”, ‒ заявив Джо Байден перед поїздкою до Франції.

Оскільки кількість ветеранів, багато з яких вже досягли 100 років і більше років, швидко зменшується, це, ймовірно, буде остання велика церемонія в Нормандії за їхньої участі. Загалом до церемоній мають долучитися близько 200 ветеранів, більшість з яких американці або британці.

Британська пам'ятна церемонія до 80-ї річниці Дня D у Вер-сюр-Мер
Фото: EPA/UPG
Британська пам'ятна церемонія до 80-ї річниці Дня D у Вер-сюр-Мер

Висадка союзників

  • Висадка союзників у Нормандії під час Другої світової війни – одна з ключових операцій, яка відбулася 6 червня 1944 року і стала відомою як День Д. Метою висадки було відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації.
  • Союзники висадилися на п'яти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сільвер. Ця операція включала важливу підготовку, повітряний і морський наступ, а також жорстку боротьбу на березі. Зрештою День Д став поворотним моментом під час війни у Європі, допомагаючи союзникам встановити міцний фронт проти нацистської Німеччини.
  • Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників 6 червня 1944 року.
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