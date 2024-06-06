Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості

Ватикан оприлюднив заяву Папи Римського Франциска щодо річниці висадки союзних військ у Нормандії. Попри відсутність у тексті прямих посилань на війну в Україні, звернення голови Римо-католицької церкви до вірян знову містить суперечливі заклики.

Як повідомляє Reuters, понтифік назвав бажання миру "не тотожним боягузтву, а навпаки, таким, що потребує великої сміливості, а саме сміливості знати, як та чим поступитися".

Ці слова перегукуються із заявою Франциска про потребу для України "знайти сміливість підняти білий прапор", яка на початку весни викликала обурення влади та суспільства.

Папа також дорікнув людям у тому, що вони "забули жахи Другої світової війни, що веде до загрози нового великого конфлікту". На думку очільника церкви, "люди хочуть миру, а нищити їхнє шляхетне право на мир заради ідеологічних, націоналістичних чи економічних амбіцій є гріхом перед людством, історією та Богом".