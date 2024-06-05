Стан здоров'я Фіцо покращується, більшість ускладнень позаду, - віцепрем'єр-міністр Словаччини

Силовики усе ще перевіряють версію про те, що за нападом на главу уряду стояло ширше коло осіб.

Стан здоров'я глави словацького уряду Роберта Фіцо покращується, більшість серйозних ускладнень, з якими зіткнулися спочатку, минули.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Словаччини Роберт Калиняк, передає Pravda.sk.

Наразі, за словами Калиняка, є питання щодо одужання Фіцо, але воно може пройти швидше, ніж спочатку очікували.

Прем'єр-міністр лікуватиметься амбулаторно у Братиславській лікарні; коли він повернеться на роботу, залежатиме від рішення лікарів та його відчуття, додав Калиняк.

Глава словацького МВС Матуш Шутай Ешток повідомив, що у розслідуванні замаху на Фіцо запровадили повне інформаційне ембарго. "Можу лише повідомити, що справа перебуває в стадії розгляду", - сказав Ешток і додав, що версія про те, що за нападом на прем'єра стояло ширше коло осіб, все ще перевіряється.

Ешток зазначив, що після нападу на прем'єр-міністра на вулицях стало на 30% більше поліцейських. Це триватиме щонайменше до інавгурації нового президента Словаччини.

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