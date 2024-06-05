Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
ГоловнаСвіт

Стан здоров'я Фіцо покращується, більшість ускладнень позаду, - віцепрем'єр-міністр Словаччини

Силовики усе ще перевіряють версію про те, що за нападом на главу уряду стояло ширше коло осіб.

Стан здоров'я Фіцо покращується, більшість ускладнень позаду, - віцепрем'єр-міністр Словаччини
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Стан здоров'я глави словацького уряду Роберта Фіцо покращується, більшість серйозних ускладнень, з якими зіткнулися спочатку, минули.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Словаччини Роберт Калиняк, передає Pravda.sk.

Наразі, за словами Калиняка, є питання щодо одужання Фіцо, але воно може пройти швидше, ніж спочатку очікували.

Прем'єр-міністр лікуватиметься амбулаторно у Братиславській лікарні; коли він повернеться на роботу, залежатиме від рішення лікарів та його відчуття, додав Калиняк.

Глава словацького МВС Матуш Шутай Ешток повідомив, що у розслідуванні замаху на Фіцо запровадили повне інформаційне ембарго. "Можу лише повідомити, що справа перебуває в стадії розгляду", - сказав Ешток і додав, що версія про те, що за нападом на прем'єра стояло ширше коло осіб, все ще перевіряється.

Ешток зазначив, що після нападу на прем'єр-міністра на вулицях стало на 30% більше поліцейських. Це триватиме щонайменше до інавгурації нового президента Словаччини.

Замах на Фіцо: що відомо

  • 15 травня на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду.
  • Як з'ясувалося, 71-річний чоловік, який стріляв у прем’єр-міністра, був колишнім охоронцем торгового центру, автором трьох збірок віршів і членом Словацького товариства письменників. 
  • Юрай Чінтула є також активістом ліберальної, прозахідної партії “Прогресивна Словаччина”.
  • У відповідь на збройний напад на Фіцо Національна рада Словацької Республіки взялася посилювати заходи безпеки.
  • 17 травня стало відомо, що прем'єр-міністра Словаччини знову прооперували. Лікарі на підставі контрольної комп'ютерної томографії ухвалили рішення про повторну операцію з видалення некротичних тканин, що залишилися після вогнепального поранення.
  • Детальніше про інцидент та його передумови читайте у матеріалі "Замах на Фіцо як початок масштабної гібридної атаки Росії на ЄС".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies