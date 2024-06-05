Стан здоров'я Фіцо покращується, більшість ускладнень позаду, - віцепрем'єр-міністр Словаччини

Стан здоров'я глави словацького уряду Роберта Фіцо покращується, більшість серйозних ускладнень, з якими зіткнулися спочатку, минули.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр Словаччини Роберт Калиняк, передає Pravda.sk.
Наразі, за словами Калиняка, є питання щодо одужання Фіцо, але воно може пройти швидше, ніж спочатку очікували.
Прем'єр-міністр лікуватиметься амбулаторно у Братиславській лікарні; коли він повернеться на роботу, залежатиме від рішення лікарів та його відчуття, додав Калиняк.
Глава словацького МВС Матуш Шутай Ешток повідомив, що у розслідуванні замаху на Фіцо запровадили повне інформаційне ембарго. "Можу лише повідомити, що справа перебуває в стадії розгляду", - сказав Ешток і додав, що версія про те, що за нападом на прем'єра стояло ширше коло осіб, все ще перевіряється.
Ешток зазначив, що після нападу на прем'єр-міністра на вулицях стало на 30% більше поліцейських. Це триватиме щонайменше до інавгурації нового президента Словаччини.
Замах на Фіцо: що відомо
- 15 травня на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду.
- Як з'ясувалося, 71-річний чоловік, який стріляв у прем’єр-міністра, був колишнім охоронцем торгового центру, автором трьох збірок віршів і членом Словацького товариства письменників.
- Юрай Чінтула є також активістом ліберальної, прозахідної партії “Прогресивна Словаччина”.
- У відповідь на збройний напад на Фіцо Національна рада Словацької Республіки взялася посилювати заходи безпеки.
- 17 травня стало відомо, що прем'єр-міністра Словаччини знову прооперували. Лікарі на підставі контрольної комп'ютерної томографії ухвалили рішення про повторну операцію з видалення некротичних тканин, що залишилися після вогнепального поранення.
- Детальніше про інцидент та його передумови читайте у матеріалі "Замах на Фіцо як початок масштабної гібридної атаки Росії на ЄС".