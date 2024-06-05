Російські хакери атакували сайт компанії, яка займається ремонтом танків Leopard для України – Reuters

Сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems, яка займається ремонтом танків Leopard перед їх постачанням в Україну, зазнав кібератаки з боку російських хакерів з угруповання NoName, пише Reuters.
У General Dynamics, підрозділом якої є іспанська компанія Santa Barbara Systems, заявили, що оборонний підрядник все ще аналізує причину збою вебсайту й зауважили, що всі його операції в Європі "працюють нормально".
Проросійська хакерська група NoName взяла на себе відповідальність за DDoS-атаку типу "відмова в обслуговуванні" на сайт оборонної компанії.
"Ми направили наші DDoS-ракети на сайти в русофобській Іспанії", — йдеться у повідомленні хакерського угруповання.
"Santa Barbara" збирає важку техніку, таку як танки "Леопард" і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у модернізації законсервованих іспанських танків для доставки українській армії, — повідомляє Міністерство оборони.
- Минулого тижня Україна та Іспанія підписали двосторонню безпекову угоду: цього року Київ отримає 1 млрд євро військової допомоги.