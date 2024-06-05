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Парламент Словенії проголосував за визнання Палестини

Країна приєдналася до Іспанії, Ірландії та Норвегії, які нещодавно теж наважилися на такий дипломатичний крок.

Парламент Словенії проголосував за визнання Палестини
Словенські депутати підіймають прапор Палестини

Словенський парламент у вівторок ввечері підтримав визнання Палестини незалежною та суверенною державою.

Як пише Reuters, праворадикальна опозиційна Словенська демократична партія намагалася зупинити голосування шляхом внесення пропозиції про референдум з цього питання. Проте профільний комітет відхилив це клопотання, після чого депутати залишили залу. За їхньої відсутності більшістю у 52 голоси рішення було ухвалено. 

Прем'єр-міністр Роберт Голоб назвав визнання незалежності Палестини "посланням надії людям на Західному березі Йордана та у Смузі Гази". 

З 27 країн-членів Європейського Союзу Словенія стала дев'ятою, яка пішла на такий дипломатичний крок. Про намір приєднатися до цієї групи також заявляла Мальта.

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