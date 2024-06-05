Парламент Словенії проголосував за визнання Палестини

Країна приєдналася до Іспанії, Ірландії та Норвегії, які нещодавно теж наважилися на такий дипломатичний крок.

Словенський парламент у вівторок ввечері підтримав визнання Палестини незалежною та суверенною державою.

Як пише Reuters, праворадикальна опозиційна Словенська демократична партія намагалася зупинити голосування шляхом внесення пропозиції про референдум з цього питання. Проте профільний комітет відхилив це клопотання, після чого депутати залишили залу. За їхньої відсутності більшістю у 52 голоси рішення було ухвалено.

Прем'єр-міністр Роберт Голоб назвав визнання незалежності Палестини "посланням надії людям на Західному березі Йордана та у Смузі Гази".

З 27 країн-членів Європейського Союзу Словенія стала дев'ятою, яка пішла на такий дипломатичний крок. Про намір приєднатися до цієї групи також заявляла Мальта.