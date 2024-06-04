Швейцарія не підтримала визнання Палестини як держави

Національна рада Швейцарії відхилила пропозицію визнання Палестини незалежною державою.

Про це пише видання Neue Zürcher Zeitung.

Відповідну пропозицію про визнання Палестини вніс депутат від Соціал-демократичної партії Фабіан Моліни.

"СП і Зелені підтримали пропозицію, решта партій її відхилили", – йдеться у повідомленні.

Проти пропозиції проголосув 131 депутат, підтримали визнання Палестини 61.

Член Федеральної ради та міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що Швейцарія все ще підтримує рішення про створення двох держав, за якого Ізраїль і Палестина можуть співіснувати. Проте на даний момент Федеральна рада вважає, що Палестина не може бути визнана незалежною державою.