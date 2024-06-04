Індія почала підрахунок результатів найбільших демократичних виборів у світі

Політичній силі прем'єра-міністра прогнозують перемогу, а самому Нарендрі Моді третій термін на посаді.

Індія почала підрахунок голосів на найбільших демократичних виборах у світі, пише Deutsche Welle.

Підрахунок голосів стартував у всіх виборчих округах, заявив головний виборчий комісар Раджив Кумар.

“Наші команди перебувають тут, у диспетчерській, щоб віртуально стежити за підрахунком голосів... Наш вебсайт має близько 2 млн відвідувань у секунду. Ми керуємо всім цим звідси”, ‒ сказав він.

"Наші центральні спостерігачі присутні в кожному центрі підрахунку голосів, які будуть засвідчувати результати кожного туру перед тим, як їх оголосити. Це наші очі та вуха. Кандидати будуть інформувати центральних спостерігачів, якщо виникнуть проблеми”, ‒ додав комісар.

Перемога Моді та Національного демократичного альянсу

Майже всі післявиборчі опитування на каналах телевізійних новин Індії передбачали переконливу перемогу Національного демократичного альянсу (NDA) прем’єр-міністра Нарендри Моді під керівництвом Bharatiya Janata Party (BJP ‒ Народна партія Індії). Таким чином Моді отримає третій термін на посаді.

Щоб отримати більшість, партія чи коаліція повинні подолати позначку в 272 місця.

Більшість екзит-полів передбачали 350-370 місць для NDA і 107-140 для Індійського національного інклюзивного альянсу розвитку ‒ парасолькового блоку опозиційних партій, які об’єдналися для боротьби з BJP.

На загальних виборах 2019 року BJP отримала 303 місця.

“Я можу з упевненістю сказати, що рекордна кількість виборців Індії проголосувала за переобрання уряду NDA”, ‒ написав Моді на соціальній платформі X.

India has voted!



A heartfelt thank you to all those who exercised their franchise. Their active participation is the cornerstone of our democracy. Their commitment and dedication ensures that the democratic spirit thrives in our nation.



I would also like to specially… — Narendra Modi (@narendramodi) June 1, 2024

Жінки-виборці Індії

Багато аналітиків очікують, що вирішальну роль у визначенні результатів виборів матимуть жінки. Цьогоріч жінок-виборців було більше, ніж будь-коли раніше. З жінок, які мали право голосу, 53% проголосували в 2004; 56% у 2009; 65,5% у 2014; і 67% у 2019.

У своїх кампаніях протягом останнього місяця політичні партії намагалися зацікавити їх щомісячними грошовими пожертвами, субсидованими газовими балонами для приготування їжі та позиками під низькі відсотки.

Фото: EPA/UPG