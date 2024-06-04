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Індія почала підрахунок результатів найбільших демократичних виборів у світі

Політичній силі прем'єра-міністра прогнозують перемогу, а самому Нарендрі Моді третій термін на посаді.

Індія почала підрахунок результатів найбільших демократичних виборів у світі
Симпатики Народної партії Індії святкують перемогу Нарендри Моді
Фото: EPPA/UPG

Індія почала підрахунок голосів на найбільших демократичних виборах у світі, пише Deutsche Welle.

Підрахунок голосів стартував у всіх виборчих округах, заявив головний виборчий комісар Раджив Кумар.

“Наші команди перебувають тут, у диспетчерській, щоб віртуально стежити за підрахунком голосів... Наш вебсайт має близько 2 млн відвідувань у секунду. Ми керуємо всім цим звідси”, ‒ сказав він. 

"Наші центральні спостерігачі присутні в кожному центрі підрахунку голосів, які будуть засвідчувати результати кожного туру перед тим, як їх оголосити. Це наші очі та вуха. Кандидати будуть інформувати центральних спостерігачів, якщо виникнуть проблеми”, ‒ додав комісар.

Перемога Моді та Національного демократичного альянсу

Майже всі післявиборчі опитування на каналах телевізійних новин Індії передбачали переконливу перемогу Національного демократичного альянсу (NDA) прем’єр-міністра Нарендри Моді під керівництвом Bharatiya Janata Party (BJP ‒ Народна партія Індії). Таким чином Моді отримає третій термін на посаді.

Щоб отримати більшість, партія чи коаліція повинні подолати позначку в 272 місця.

Більшість екзит-полів передбачали 350-370 місць для NDA і 107-140 для Індійського національного інклюзивного альянсу розвитку ‒ парасолькового блоку опозиційних партій, які об’єдналися для боротьби з BJP.

На загальних виборах 2019 року BJP отримала 303 місця.

“Я можу з упевненістю сказати, що рекордна кількість виборців Індії проголосувала за переобрання уряду NDA”, ‒ написав Моді на соціальній платформі X.

Жінки-виборці Індії

Багато аналітиків очікують, що вирішальну роль у визначенні результатів виборів матимуть жінки. Цьогоріч жінок-виборців було більше, ніж будь-коли раніше. З жінок, які мали право голосу, 53% проголосували в 2004; 56% у 2009; 65,5% у 2014; і 67% у 2019.

У своїх кампаніях протягом останнього місяця політичні партії намагалися зацікавити їх щомісячними грошовими пожертвами, субсидованими газовими балонами для приготування їжі та позиками під низькі відсотки.

Фото: EPA/UPG

  • Вибори в Індії стартували 19 квітня. Мільярд мешканців країни має обрати членів 543-місної нижньої палати парламенту.
  • Прем'єр Моді балотується на третій термін поспіль. Кілька ключових опозиційних партій, включно з Конгресом, у багатьох штатах утворили альянс, щоб протистояти його партії. Основні проблеми країни зараз включають кризу робочих місць, зростання цін, придушення інакодумців і опозиції, а також релігійну політику.
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