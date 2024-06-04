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Британський банк звинувачують у сприянні фінансуванню тероризму

У США стверджують, що 10 мільярдів доларів через банк потрапили до організацій, пов'язаних з терористичними угрупованнями.

Британський банк звинувачують у сприянні фінансуванню тероризму
Фото: EPA/UPG

Один з найбільших банків Сполученого Королівства опинився в епіцентрі скандалу. Standard Chartered звинувачують у тому, що через нього відбувалося фінансування організацій, пов'язаних із тероризмом.

Як пише BBC, у справі, яку розглядає суд Нью-Йорка, є документи, які вказують на здійснення американським філіалом банку транзакцій на загальну суму у 100 мільярдів доларів в обхід санкцій проти Ірану.

Приблизно десята частина цієї суми опинилася на рахунках фізичних осіб та організацій, які так чи інакше причетні до фінансування терористичних груп - ХАМАСу, Хезболли, Аль-Каїди та Талібану. 

На початку "десятих" років Standard Chartered вже фігурував у справі про навмисне спотворення даних у системі Swift задля проведення заборонених санкціями фінансових операцій. Тоді за банк заступився британський уряд під проводом Девіда Кемерона - і звинувачення було знято.

Банк публічно зізнавався у порушенні санкцій в двох випадках, останній з яких траплявся у 2019 році. Штрафні санкції склали більш ніж 1,7 мільярда доларів. 

Standard Chartered відомий також як титульний спонсор одного з провідних англійських футбольних клубів - "Ліверпуля". 

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