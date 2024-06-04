Британський банк звинувачують у сприянні фінансуванню тероризму

У США стверджують, що 10 мільярдів доларів через банк потрапили до організацій, пов'язаних з терористичними угрупованнями.

Один з найбільших банків Сполученого Королівства опинився в епіцентрі скандалу. Standard Chartered звинувачують у тому, що через нього відбувалося фінансування організацій, пов'язаних із тероризмом.

Як пише BBC, у справі, яку розглядає суд Нью-Йорка, є документи, які вказують на здійснення американським філіалом банку транзакцій на загальну суму у 100 мільярдів доларів в обхід санкцій проти Ірану.

Приблизно десята частина цієї суми опинилася на рахунках фізичних осіб та організацій, які так чи інакше причетні до фінансування терористичних груп - ХАМАСу, Хезболли, Аль-Каїди та Талібану.

На початку "десятих" років Standard Chartered вже фігурував у справі про навмисне спотворення даних у системі Swift задля проведення заборонених санкціями фінансових операцій. Тоді за банк заступився британський уряд під проводом Девіда Кемерона - і звинувачення було знято.

Банк публічно зізнавався у порушенні санкцій в двох випадках, останній з яких траплявся у 2019 році. Штрафні санкції склали більш ніж 1,7 мільярда доларів.

Standard Chartered відомий також як титульний спонсор одного з провідних англійських футбольних клубів - "Ліверпуля".