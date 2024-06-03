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Суд скасував заборону Кіркорову на в'їзд до Молдови

Кіркорову заборонили в'їзд до Молдови 28 липня 2022 року.

Суд скасував заборону Кіркорову на в'їзд до Молдови
Філіп Кіркоров
Фото: star-road.ru

Суд сектора Ришкани Кишиніву підтримав позицію російського співака Філіпа Кіркорова і скасував заборону на в'їзд співака до Молдови.

Про це повідомляє TV8.

У рішенні суд вказав, що заборона на в'їзд Кіркорова має бути анульована.

Ця заборона була запроваджена 28 липня 2022 року Прикордонною поліцією в аеропорту.

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Водночас, це рішення може бути оскаржене в апеляційному суді протягом 30 днів. Поки що невідомо, чи подаватимуть молдовські прикордонники таке клопотання.

  • Молдовські прикордонники не пустили до країни російського репера MC Doni. 
  • Сербського музиканта Горана Бреговича, який мав виступити 20 серпня минулого року на фестивалі Gustar, не пустили до Молдови.
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