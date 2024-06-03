Суд скасував заборону Кіркорову на в'їзд до Молдови

Суд сектора Ришкани Кишиніву підтримав позицію російського співака Філіпа Кіркорова і скасував заборону на в'їзд співака до Молдови.
Про це повідомляє TV8.
У рішенні суд вказав, що заборона на в'їзд Кіркорова має бути анульована.
Ця заборона була запроваджена 28 липня 2022 року Прикордонною поліцією в аеропорту.
Водночас, це рішення може бути оскаржене в апеляційному суді протягом 30 днів. Поки що невідомо, чи подаватимуть молдовські прикордонники таке клопотання.
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