Суд скасував заборону Кіркорову на в'їзд до Молдови

Кіркорову заборонили в'їзд до Молдови 28 липня 2022 року.

Суд сектора Ришкани Кишиніву підтримав позицію російського співака Філіпа Кіркорова і скасував заборону на в'їзд співака до Молдови.

Про це повідомляє TV8.

У рішенні суд вказав, що заборона на в'їзд Кіркорова має бути анульована.

Ця заборона була запроваджена 28 липня 2022 року Прикордонною поліцією в аеропорту.

Водночас, це рішення може бути оскаржене в апеляційному суді протягом 30 днів. Поки що невідомо, чи подаватимуть молдовські прикордонники таке клопотання.