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З Естонії почалися вибори до Європейського парламенту

Країна має обрати сімох депутатів.

У понеділок, 3 червня, почалися вибори до Європейського парламенту. Першою країною, яка обирає своїх представників, є Естонія, пише Politico.

Офіційні дати виборів – з 6 по 9 червня, а у більшості країн голосування пройде саме в неділю. Але в Естонії голосування дозволено з понеділка – з 9 ранку онлайн і з полудня особисто.

Естонія має обрати сімох членів Європарламенту, що загалом складатиметься зі 720 депутатів. Опитування показували лідерство партії ексміністра закордонних справ Урмаса Рейнсали "Батьківщина". 

Голосування не обійшлося без несправностей: деякі Інтернет-браузери заблокували певний додаток, необхідний для процесу. Причина технічної проблеми з'ясовується, повідомили представники виборчої комісії. Саме голосування та перевірка голосів пройшли нормально.

  • Після виборів Європарламенту стане відоме ім'я наступного президента Єврокомісії. Чинна президентка Урсула фон дер Ляєн змагатиметься за цю посаду також.
  • Передвиборча кампанія в країнах ЄС супроводжувалася звинуваченнями Росії в спробах втручання. 
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