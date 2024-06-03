З Естонії почалися вибори до Європейського парламенту

У понеділок, 3 червня, почалися вибори до Європейського парламенту. Першою країною, яка обирає своїх представників, є Естонія, пише Politico.

Офіційні дати виборів – з 6 по 9 червня, а у більшості країн голосування пройде саме в неділю. Але в Естонії голосування дозволено з понеділка – з 9 ранку онлайн і з полудня особисто.

Естонія має обрати сімох членів Європарламенту, що загалом складатиметься зі 720 депутатів. Опитування показували лідерство партії ексміністра закордонних справ Урмаса Рейнсали "Батьківщина".

Голосування не обійшлося без несправностей: деякі Інтернет-браузери заблокували певний додаток, необхідний для процесу. Причина технічної проблеми з'ясовується, повідомили представники виборчої комісії. Саме голосування та перевірка голосів пройшли нормально.