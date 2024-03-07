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Урсулу фон дер Ляєн підтримали як кандидата на посаду очільниці Єврокомісії на другий термін

Її кандидатуру схвалила провідна політична група ЄС, правоцентристська Європейська народна партія.

Урсулу фон дер Ляєн підтримали як кандидата на посаду очільниці Єврокомісії на другий термін
Урсула фон дер Ляєн на з'їзді Європейської народної партії, Бухарест, 7 березня 2024 року
Фото: ЕРА/UPG

Президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидатом на посаду очільника виконавчого органу ЄС на другий термін. Про це повідомили Reuters та Euractive.

Вона отримала підтримку провідної політичної групи ЄС, правоцентристської Європейської народної партії на з'їзді політичної сили у Бухаресті, ставши єдиним кандидатом від політичної сили. 

Фон дер Ляйєн перемогла з 400 голосами “за” та 89 “проти”, повідомив офіційний представник ЄНП.

У червні відбудуться вибори до Європарламенту, після яких оголосять новий список високопосадовців ЄС, включно з головою Єврокомісії.

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Зараз вважається, що фон дер Ляєн має найбільші шанси знову очолити Комісію, зазначає видання. Якщо її схвалять лідери 27 країн-членів ЄС, вона матиме ще один п’ятирічний термін, щоб визначити політику блоку щодо всього: від великих технологій і державної допомоги до перевірки китайських інвестицій і санкцій проти Росії. 

Фон дер Ляєн у своєму виступі на з'їзді заявила, що продовжуватиме підтримку Києва та посилюватиме оборонно-промисловий комплекс Європейського союзу. Також політик пообіцяла розвивати економіку блоку, боротися з контрабандистами, зміцнювати конкурентоспроможність і бізнес, а також підтримувати фермерів.

Урсула фон дер Ляєн на з'їзді Європейської народної партії, Бухарест, 7 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Урсула фон дер Ляєн на з'їзді Європейської народної партії, Бухарест, 7 березня 2024 року

Раніше вона назвала ключовими викликами блоку ЄС в Україні, кризу в Газі, що дестабілізує Близький Схід і посилення Китаю.

  • Фон дер Ляєн повідомила, що знову претендуватиме на посаду голови Єврокомісії у лютому на з’їзді своєї партії. 
  • Голова ЄК може обиратися на посаду не більше ніж на два п'ятирічні терміни.
  • Традиційно на посаду президента ЄК призначається так званий ключовий кандидат від партії, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів. 
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