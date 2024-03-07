Лідер банд у Гаїті погрожує громадянською війною, якщо прем’єр Анрі не піде у відставку

У Гаїті може розпочатися громадянська війна, якщо прем’єр-міністр країни Аріель Анрі не піде у відставку.
Про це заявив Джиммі Шеріз’є, колишній офіцер елітної поліції, кримінальний авторитет, який очолює заколот банд у країні, пише The Guardian.
Шеріз'є зазначив журналістам, що його країна дивиться в прірву. “Або Гаїті стане раєм, або пеклом для всіх нас”, − сказав лідер ганстерів з бойовим псевдонімом “Барбекю”.
“Якщо Аріель Анрі не піде у відставку, якщо міжнародна спільнота продовжить його підтримувати, ми прямуватимемо прямо до громадянської війни, яка призведе до геноциду”, − додав експравоохоронець.
За останні шість днів бандитські бойовики звільнили тисячі ув’язнених, а також штурмували й взяли в облогу стратегічні об’єкти в столиці Порт-о-Пренс, включно з двома аеропортами, поліцейськими відділками та портом. Майже всі рейси в головний міжнародний аеропорт країни та з нього скасовано. У країні запровадили триденний надзвичайний стан та оголосили комендантську годину.
Посадовці США кажуть, що тиску на Арні щодо відставки не буде, але Вашингтон просить його швидко розробити план переходу до демократичного уряду. Також посилюється тиск з боку Карибської регіональної організації Caricom.
Заяви Шеріз’є перед камерами різко контрастують з майже повним мовчанням Анрі та членів його ослабленої адміністрації. Мешканці країни заявляють, що саме їхня бездіяльність і некомпетентність є причиною заворушень.
Бунт у Гаїті спалахнув, коли Анрі приїхав до Кенії, щоб обговорити відправку на острів багатонаціональних сил безпеки під керівництвом східноафриканської країни. Сполучені Штати кажуть, що візит Анрі розблокував розгортання кенійців і сили безпеки були готові прилетіти якнайшвидше.
- Вчора Анрі намагався повернутися додому, прилетівши зі США до міжнародного аеропорту Порт-о-Пренса. Однак його приватному літаку не дозволили сісти, а потім також заборонили приземлитися у сусідній Домініканській Республіці, яка поділяє з Гаїті карибський острів Еспаньола. Відтак Анрі полетів до столиці Пуерто-Ріко.
Подальші плани очільника уряду Гаїті наразі незрозумілі. Його, зокрема, можуть доставити на острів військовим транспортом США, коли аеропорт оголосять достатньо безпечним для посадки.
- У Гаїті понад 300 тисяч жителів столиці були змушені залишити домівки через розгул насильства у місті. Лише у січні близько 1 100 людей були вбиті, поранені або викрадені. ООН назвала цей місяць найжорстокішим за два роки.
- Заворушення у країні активізувалося після вбивства президента Жоневеля Моїза у 2021 році. Лідера країни не змінили, а вибори не проводили з 2016 року. Згідно з політичною угодою, Анрі мав піти у відставку до 7 лютого. Але заплановані вибори не відбулися, і він залишається на посаді.
- Лідери країн Карибського басейну раніше заявляли, що прем'єр погодився провести загальні вибори не пізніше 31 серпня 2025 року.