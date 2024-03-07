Лідер банд у Гаїті погрожує громадянською війною, якщо прем’єр Анрі не піде у відставку

“Або Гаїті стане раєм, або пеклом для всіх нас”, − заявив кримінальний авторитет, колишній офіцер елітної поліції з бойовим псевдонімом “Барбекю”.

У Гаїті може розпочатися громадянська війна, якщо прем’єр-міністр країни Аріель Анрі не піде у відставку.

Про це заявив Джиммі Шеріз’є, колишній офіцер елітної поліції, кримінальний авторитет, який очолює заколот банд у країні, пише The Guardian.

Шеріз'є зазначив журналістам, що його країна дивиться в прірву. “Або Гаїті стане раєм, або пеклом для всіх нас”, − сказав лідер ганстерів з бойовим псевдонімом “Барбекю”.

“Якщо Аріель Анрі не піде у відставку, якщо міжнародна спільнота продовжить його підтримувати, ми прямуватимемо прямо до громадянської війни, яка призведе до геноциду”, − додав експравоохоронець.

За останні шість днів бандитські бойовики звільнили тисячі ув’язнених, а також штурмували й взяли в облогу стратегічні об’єкти в столиці Порт-о-Пренс, включно з двома аеропортами, поліцейськими відділками та портом. Майже всі рейси в головний міжнародний аеропорт країни та з нього скасовано. У країні запровадили триденний надзвичайний стан та оголосили комендантську годину.

Фото: EPA/UPG Гаїті, 5 березня 2024 року

Посадовці США кажуть, що тиску на Арні щодо відставки не буде, але Вашингтон просить його швидко розробити план переходу до демократичного уряду. Також посилюється тиск з боку Карибської регіональної організації Caricom.

Заяви Шеріз’є перед камерами різко контрастують з майже повним мовчанням Анрі та членів його ослабленої адміністрації. Мешканці країни заявляють, що саме їхня бездіяльність і некомпетентність є причиною заворушень.

Бунт у Гаїті спалахнув, коли Анрі приїхав до Кенії, щоб обговорити відправку на острів багатонаціональних сил безпеки під керівництвом східноафриканської країни. Сполучені Штати кажуть, що візит Анрі розблокував розгортання кенійців і сили безпеки були готові прилетіти якнайшвидше.

Вчора Анрі намагався повернутися додому, прилетівши зі США до міжнародного аеропорту Порт-о-Пренса. Однак його приватному літаку не дозволили сісти, а потім також заборонили приземлитися у сусідній Домініканській Республіці, яка поділяє з Гаїті карибський острів Еспаньола. Відтак Анрі полетів до столиці Пуерто-Ріко.

Фото: EPA/UPG Президент Кенії Вільям Руто та прем’єр Гаїті Аріель Анрі підписали угоду про безпеку, 1 березня 2024 року

Подальші плани очільника уряду Гаїті наразі незрозумілі. Його, зокрема, можуть доставити на острів військовим транспортом США, коли аеропорт оголосять достатньо безпечним для посадки.