На Гаїті понад 15 тисяч людей були змушені втекти від бойових дій

Нова хвиля насильства на Гаїті, спричинена спробою озброєних банд скинути прем’єр-міністра, змусила понад 15 тис. людей втекти від бойових дій.
Про це повідомляє Reuters.
Ситуація на Гаїті загострилася на вихідних, коли прем’єр-міністр Аріель Анрі вирушив до Кенії, щоб укласти угоду про розгортання іноземних військ для відновлення порядку.
Тим часом деякі посольства відкликають своїх співробітників.
В свою чергу, Домініканська Республіка, яка поділяє острів Еспаньола з Гаїті, зміцнює охорону кордону та заявила, що не буде створювати табори для біженців для гаїтян, які втікають.
В столиці Гаїті Порт-о-Пренсі вода стає дефіцитним продуктом.
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Бунт спалахнув у країні у четвер, коли прем'єр Анрі приїхав до Кенії, щоб обговорити відправку на Гаїті багатонаціональних сил безпеки під керівництвом східноафриканської країни. Лідер гаїтянських банд і колишній поліціянт
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Лідер гаїтянських банд і колишній поліціянт Джиммі Шерізьє оголосив скоординовану атаку, щоб усунути його.
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Сплеск насильства зачепив також поліцейські відділки і міжнародний аеропорт.
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У Гаїті понад 300 тисяч жителів столиці були змушені залишити домівки через розгул насильства у місті. Лише у січні близько 1 100 людей були вбиті, поранені або викрадені. ООН назвала цей місяць найжорстокішим за два роки.
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Заворушення у країні активізувалося після вбивства президента Моїза у 2021 році. Лідера країни не змінили, а вибори не проводилися з 2016 року. Згідно з політичною угодою, Анрі мав піти у відставку до 7 лютого. Але заплановані вибори не відбулися, і він залишається на посаді.
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Лідери країн Карибського басейну заявляли, що прем'єр погодився провести загальні вибори не пізніше 31 серпня 2025 року.
- Уряд Гаїті запровадив надзвичайний стан на 72 години та комендантську годину після того, як озброєні банди штурмували велику в'язницю Порт-о-Пренса.