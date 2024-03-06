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На Гаїті понад 15 тисяч людей були змушені втекти від бойових дій

В столиці Гаїті Порт-о-Пренсі вода стає дефіцитним продуктом.

На Гаїті понад 15 тисяч людей були змушені втекти від бойових дій
Поліцейський у масці патрулює вулицю Порт-о-Пренс, Гаїті, 1 березня 2024 р
Фото: EPA/UPG

Нова хвиля насильства на Гаїті, спричинена спробою озброєних банд скинути прем’єр-міністра, змусила понад 15 тис. людей втекти від бойових дій.

Про це повідомляє Reuters.

Ситуація на Гаїті загострилася на вихідних, коли прем’єр-міністр Аріель Анрі вирушив до Кенії, щоб укласти угоду про розгортання іноземних військ для відновлення порядку. 

Тим часом деякі посольства відкликають своїх співробітників. 

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В свою чергу, Домініканська Республіка, яка поділяє острів Еспаньола з Гаїті, зміцнює охорону кордону та заявила, що не буде створювати табори для біженців для гаїтян, які втікають.

В столиці Гаїті Порт-о-Пренсі вода стає дефіцитним продуктом.

  • Бунт спалахнув у країні у четвер, коли прем'єр Анрі приїхав до Кенії, щоб обговорити відправку на Гаїті багатонаціональних сил безпеки під керівництвом східноафриканської країни. Лідер гаїтянських банд і колишній поліціянт 

  • Лідер гаїтянських банд і колишній поліціянт Джиммі Шерізьє оголосив скоординовану атаку, щоб усунути його.

  • Сплеск насильства зачепив також поліцейські відділки і міжнародний аеропорт.

  • У Гаїті понад 300 тисяч жителів столиці були змушені залишити домівки через розгул насильства у місті. Лише у січні близько 1 100 людей були вбиті, поранені або викрадені. ООН назвала цей місяць найжорстокішим за два роки.

  • Заворушення у країні активізувалося після вбивства президента Моїза у 2021 році. Лідера країни не змінили, а вибори не проводилися з 2016 року. Згідно з політичною угодою, Анрі мав піти у відставку до 7 лютого. Але заплановані вибори не відбулися, і він залишається на посаді.

  • Лідери країн Карибського басейну заявляли, що прем'єр погодився провести загальні вибори не пізніше 31 серпня 2025 року.

  • Уряд Гаїті запровадив надзвичайний стан на 72 години та комендантську годину після того, як озброєні банди штурмували велику в'язницю Порт-о-Пренса.
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