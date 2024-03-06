На Гаїті понад 15 тисяч людей були змушені втекти від бойових дій

Нова хвиля насильства на Гаїті, спричинена спробою озброєних банд скинути прем’єр-міністра, змусила понад 15 тис. людей втекти від бойових дій.

Про це повідомляє Reuters.

Ситуація на Гаїті загострилася на вихідних, коли прем’єр-міністр Аріель Анрі вирушив до Кенії, щоб укласти угоду про розгортання іноземних військ для відновлення порядку.

Тим часом деякі посольства відкликають своїх співробітників.

В свою чергу, Домініканська Республіка, яка поділяє острів Еспаньола з Гаїті, зміцнює охорону кордону та заявила, що не буде створювати табори для біженців для гаїтян, які втікають.

В столиці Гаїті Порт-о-Пренсі вода стає дефіцитним продуктом.