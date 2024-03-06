Ніккі Гейлі оголосила про вихід з президентських перегонів

Експостпред США при НАТО Ніккі Гейлі оголосила про вихід із перегонів за висунення кандидатом у президенти країни від Республіканської партії.

Про це вона заявила, виступаючи перед прихильниками, передає "Інтерфакс-Україна".

"Настав час для зупинення моєї кампанії..."Цілком імовірно, Дональд Трамп стане кандидатом від Республіканської партії, коли відбудеться з'їзд нашої партії в липні. Я вітаю його і бажаю йому удачі", - сказала Гейлі.

Водночас вона не стала закликати своїх прихильників голосувати за Трампа і висловила сподівання, що йому самому вдасться переконати її електорат віддати свій голос за нього.

Гейлі розкритикувала "лівих" політиків США, заявивши, що "шлях до соціалізму - це шлях до краху". Вона також заявила, що Конгрес "не працює ефективно". Говорячи про зовнішню політику, Гейлі закликала Вашингтон "активніше брати участь у подіях за межами США" і надавати подальшу підтримку Україні та Ізраїлю.

Раніше Гейлі також спростувала чутки щодо зацікавленості у посаді віцепрезидента.