Ніккі Гейлі оголосила про вихід з президентських перегонів

Експостпред США при НАТО Ніккі Гейлі оголосила про вихід із перегонів за висунення кандидатом у президенти країни від Республіканської партії.
Про це вона заявила, виступаючи перед прихильниками, передає "Інтерфакс-Україна".
"Настав час для зупинення моєї кампанії..."Цілком імовірно, Дональд Трамп стане кандидатом від Республіканської партії, коли відбудеться з'їзд нашої партії в липні. Я вітаю його і бажаю йому удачі", - сказала Гейлі.
Водночас вона не стала закликати своїх прихильників голосувати за Трампа і висловила сподівання, що йому самому вдасться переконати її електорат віддати свій голос за нього.
51% американських виборців впевнений у розумових здібностях і фізичній витривалості Трампа, 32% – Байдена
Гейлі розкритикувала "лівих" політиків США, заявивши, що "шлях до соціалізму - це шлях до краху". Вона також заявила, що Конгрес "не працює ефективно". Говорячи про зовнішню політику, Гейлі закликала Вашингтон "активніше брати участь у подіях за межами США" і надавати подальшу підтримку Україні та Ізраїлю.
Раніше Гейлі також спростувала чутки щодо зацікавленості у посаді віцепрезидента.
- Президентські вибори у США відбудуться у листопаді цього року.
Напередодні чинний президент США Джо Байден розкритикував Трампа після того, як обидва політики здобули впевнені перемоги на праймеріз та кокусах "супервівторка" і практично гарантували собі участь у виборах.