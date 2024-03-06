Попри заборону ЄС, у Франції транслювали російський "Первый канал", - "Репортери без кордонів"

Попри те, що Європейський Союз понад рік тому заборонив трансляцію російського "Первого канала", у жителів Франції доступ до цього пропагандистського ресурсу Кремля залишався увесь цей час. Наразі, завдяки зусиллям організації "Репортери без кордонів" (RSF) французька компанія припинила надавати своїм передплатникам доступ до нього.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на SFR.

"Лише 4 березня 2024 року французький інтернет- і телепровайдер SFR нарешті виключив “Первый канал Россия” з пакету “Кращі російські канали” — який пропонувала користувачам Thema, дочірня компанія медіаконгломерату Canal+, що належить французькому бізнесмену-мільярдеру Вінсенту Боллоре. До цього пакет, який включав в себе “Первый канал Россия”, можна було отримати за 7,90 євро на місяць", - йдеться в повідомленні.

Організація нагадала, що 16 грудня 2022 року ЄС додав російський "Первый канал" до списку заборонених у межах дев’ятого пакету санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну.

Отримавши повідомлення від Комітету Дідро (французької організації, що сприяє вільному поширенню інформації) про наявність на сайті Thema комерційних пропозицій стосовно російських телеканалів, які перебувають під санкціями, "Репортери без кордонів" зв'язалися з усіма провайдерами інтернет-телебачення, щоб перевірити чи присутні вони в їхніх пакетах і чи дійсно транслюються.

З’ясувалось, що у той час як інші провайдери припинили трансляцію "Первого канала Россия", SFR продовжував пропонувати його своїм клієнтам. Однак, уже в понеділок, 4 березня, канал був раптово вилучений з російського пакету, як підтвердив підписник, розповів керівник відділу розслідувань RSF Арно Фроже.

Щоб забезпечити доступ до надійних джерел новин на противагу потоку дезінформації та пропаганди, який йде від Росії, RSF у партнерстві з Комітетом Дідро запустив 5 березня пакет супутникового телебачення та "Радіо Свобода". До нього ввійшли дев'ять російськомовних теле- та радіоканалів, що тепер транслюються в Росії, на окупованих територіях України, а також у країнах Балтії. У найближчі місяці також планують додати інших контент-провайдерів, а також іще один новинний канал. Згодом пакет пропонуватиме до 25 мовників.

Російська пропаганда