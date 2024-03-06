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Італійський парламент схвалив участь країни у місії ЄС із захисту кораблів у Червоному морі

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні зазначив, що місія ЄС є суто оборонною.

Італійський парламент схвалив участь країни у місії ЄС із захисту кораблів у Червоному морі
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Італійські законодавці у вівторок, 5 березня, схвалили участь країни у військово-морській місії ЄС для захисту вантажних суден в Червоному морі від атак повстанців-хуситів у Ємені, які загрожують морському сполученню, повідомляє AP. 

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні сказав законодавцям перед голосуванням, що місія ЄС, розпочата минулого місяця, є суто оборонною, а італійські кораблі матимуть силу захистити себе. У минулу суботу італійський есмінець Caio Duilio збив безпілотник, запущений хуситами в протоці між Аравійським півостровом і Африканським Рогом.

Завданням місії є “самооборона, тобто нейтралізація прямих нападів на торговельні судна під супроводомі відбиття будь-яких спроб захопити судна”, – сказав Таяні нижній палаті парламенту, яка проголосувала 271 проти 6 за так звану місія Аспідів. За його словами, це включає застосування військової сили у разі нападу.

Пізніше Сенат схвалив місію 153-0 голосами.

Підтримувані Іраном хусити проводять кампанію із застосуванням безпілотних літальних апаратів і ракетних атак на комерційні судна на знак протесту проти операції Ізраїлю в Газі проти ХАМАС, розпочатого у відповідь на напади ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Однак повстанці часто атакували судна без чітких зв’язків з Ізраїлем.

Нагадаємо, на початку березня у Червоному морі затонув корабель, який атакували хусити. Це перше судно, яке затонуло внаслідок конфлікту.

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