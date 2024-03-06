«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Чи потрібне нам Міністерство культури?
Чи потрібне нам Міністерство культури?
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
ГоловнаСвіт

Латвія остаточно заборонила ввезення овочів, фруктів та зернових з Росії

Уряд визначив перелік товарів, які з 8 березня не будуть імпортуватися з РФ.

Латвія остаточно заборонила ввезення овочів, фруктів та зернових з Росії
Фото: saeima.lv

Кабінет міністрів Латвії офіційно затвердив перелік товарів, які з 8 березня буде заборонено імпортувати з Росії. Список оприлюдено на урядовому сайті.

У постанові зазначено, що Латвія "прагне якомога швидшого розриву економічних зв'язків із країною-агресором". Заборона "відображає цінності Латвійської Держави, не впливаючи на її розвиток".

До списку потрапили усі овочі та фрукти, зернові й кормові культури. Кабінет міністрів вважає, що потрібно припинити залежність усіх країн ЄС, включно з Латвією, від російських ресурсів (добрив, кормів, продуктів харчування), адже вони не є незамінними. Натомість купівля їх у Росії фінансує агресивну війну проти України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies