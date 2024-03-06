Латвія остаточно заборонила ввезення овочів, фруктів та зернових з Росії

Уряд визначив перелік товарів, які з 8 березня не будуть імпортуватися з РФ.

Кабінет міністрів Латвії офіційно затвердив перелік товарів, які з 8 березня буде заборонено імпортувати з Росії. Список оприлюдено на урядовому сайті.

У постанові зазначено, що Латвія "прагне якомога швидшого розриву економічних зв'язків із країною-агресором". Заборона "відображає цінності Латвійської Держави, не впливаючи на її розвиток".

До списку потрапили усі овочі та фрукти, зернові й кормові культури. Кабінет міністрів вважає, що потрібно припинити залежність усіх країн ЄС, включно з Латвією, від російських ресурсів (добрив, кормів, продуктів харчування), адже вони не є незамінними. Натомість купівля їх у Росії фінансує агресивну війну проти України.