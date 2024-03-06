Британія скасувала санкції проти російського олігарха

Велика Британія зняла санкційні обмеження з російського мільярдера Ігоря Макарова. Імені засновника газової компанії "Ітера" більше немає у списках на урядовому сайті.
Рішення пояснюється тим, що нинішня компанія мільярдера "Ареті" нібито не працює в енергетичному секторі РФ. А сам олігарх відмовився від російського громадянства, отримавши паспорт Кіпру.
Статки Макарова оцінюються експертами Forbes у 2,2 мільярда доларів.
- Британія і раніше скасовувала обмеження щодо російських олігархів. Влітку 2023 року із санкційного списку викреслили представників банківського бізнесу Олега Тінькова та Льва Хасіса.