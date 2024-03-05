Німецька прокуратура звинувачує двох осіб у постачанні РФ комплектуючих для безпілотників

Федеральна прокуратура Німеччини обвинувачує двох осіб у постачанні Росії комплектуючих для безпілотників в обхід санкцій ЄС.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Обвинувачення у ймовірних порушеннях закону про зовнішню торгівлю висунуто громадянам ФРН і РФ Вальдемару В. і Наталі С. Справа передана до Вищого регіонального суду Штутгарта”, - повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

Вальдемара В. обвинувачують у порушенні санкцій, а Наталі С. - в “пособництві та підбурюванні до деяких із цих порушень”.

Уточнюється, що ці особи відправляли до Росії компоненти для безпілотників “Орлан”.

У прокуратурі додали, що чоловік, керуючий директор двох компаній, заснував їх у землі Саар для міжнародної торгівлі електронними компонентами.

З січня 2020-го до березня 2023 року він здійснив 54 поставки комплектуючих російському підприємству, що виготовляє військове обладнання, попри ембарго на експорт у Росію товарів подвійного призначення.

Щоб обійти санкції ЄС, чоловік спочатку ввозив продукцію з закордону до Німеччини, а потім переправляв на територію Росії через треті країни, зокрема Киргизстан і Гонконг. Він це робив за допомогою фірми в землі Баден-Вюртемберг, якою керувала його спільниця.

За даними слідства, загальна вартість поставлених Росії компонентів сягнула 875 тис. євро.

З березня 2023 року бізнесмен перебуває під вартою на підставі постанови, виданої судом у Мангеймі. У зв'язку з особливим рівнем його справу було передано до федеральної прокуратури, вона 28 серпня ухвалила рішення про продовження арешту.

В свою чергу, Наталі С. перебувала під вартою з 9 березня 2023 року. Їй закидають участь у 14 протиправних епізодах, обвинувальний вирок щодо неї ухвалить Вищий земельний суд Штутгарта. Втім, наприкінці травня наказ про її арешт було скасовано.