Блінкен обговорив припинення вогню в Смузі Гази з міністром військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганцем

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Вашингтоні з міністром військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганцем.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

“Держсекретар Блінкен і міністр Ганц обговорили зусилля для досягнення угоди про шеститижневе припинення вогню, що має забезпечити звільнення всіх заручників і допоможе полегшити страждання палестинського народу”, - розповів Міллер.

Він зазначив, що на думку Блінкена можливість негайного припинення вогню залежить від бойовиків ХАМАС. Переговори щодо тимчасового перемир’я та звільнення всіх заручників тривають, і США докладають зусиль для досягнення мирної угоди.

Речник Держдепартаменту додав, що США підтримують право Ізраїлю на те, щоби не допустити повторення терористичних атак, таких як та, що сталася 7 жовтня.

Водночас Сполучені Штати вважають, що Ізраїль має забезпечити доставку більшої кількості гумдопомоги до Гази та покращити розподіл цієї допомоги всередині регіону.