Блінкен обговорив припинення вогню в Смузі Гази з міністром військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганцем

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Вашингтоні з міністром військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганцем.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.
“Держсекретар Блінкен і міністр Ганц обговорили зусилля для досягнення угоди про шеститижневе припинення вогню, що має забезпечити звільнення всіх заручників і допоможе полегшити страждання палестинського народу”, - розповів Міллер.
Він зазначив, що на думку Блінкена можливість негайного припинення вогню залежить від бойовиків ХАМАС. Переговори щодо тимчасового перемир’я та звільнення всіх заручників тривають, і США докладають зусиль для досягнення мирної угоди.
Речник Держдепартаменту додав, що США підтримують право Ізраїлю на те, щоби не допустити повторення терористичних атак, таких як та, що сталася 7 жовтня.
Водночас Сполучені Штати вважають, що Ізраїль має забезпечити доставку більшої кількості гумдопомоги до Гази та покращити розподіл цієї допомоги всередині регіону.
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На початку березня Ізраїль та ХАМАС не змогли домовитися про звільнення заручників.
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Нещодавно віцепрезидентка США звинуватила Ізраїль в недостатності зусиль для покращення гуманітарної ситуації в Газі. Камала Гарріс вважає, що ізраїльський уряд повинен робити більше – і "жодних виправдань".
- Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що країна відкликала свого постійного представника в Організації Об'єднаних Націй Гілада Ердана "для негайних консультацій".