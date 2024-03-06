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ФБР попередило про план іранського шпигуна вбити американських чиновників

Іранська розвідка прагне помститися США за вбивство генерала Сулеймані, здійснене ще у 2020 році.

ФБР попередило про план іранського шпигуна вбити американських чиновників

Федеральне бюро розслідувань заявило, що розшукує іранських шпигунів, які готують план вбивства кількох представників колишнього та нинішнього уряду Сполучених Штатів.

За повідомленням BBC, головним підозрюваним ФБР вважає 42-річного Маджида Фарахані, який діє за підтримки Міністерства розвідки Ірану. Мета атаки, для якої Фарахані вербував людей на території США, полягає у помсті за вбивство іранського генерала Сулеймані, яке сталося у 2020 році ще за президентства Дональда Трампа.

Серед чиновників, яких терористи вважають цілями, ЗМІ вказують на імена колишнього держсекретаря Майка Помпео та радника Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона. 

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