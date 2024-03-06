ФБР попередило про план іранського шпигуна вбити американських чиновників

Іранська розвідка прагне помститися США за вбивство генерала Сулеймані, здійснене ще у 2020 році.

Федеральне бюро розслідувань заявило, що розшукує іранських шпигунів, які готують план вбивства кількох представників колишнього та нинішнього уряду Сполучених Штатів.

За повідомленням BBC, головним підозрюваним ФБР вважає 42-річного Маджида Фарахані, який діє за підтримки Міністерства розвідки Ірану. Мета атаки, для якої Фарахані вербував людей на території США, полягає у помсті за вбивство іранського генерала Сулеймані, яке сталося у 2020 році ще за президентства Дональда Трампа.

Серед чиновників, яких терористи вважають цілями, ЗМІ вказують на імена колишнього держсекретаря Майка Помпео та радника Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона.