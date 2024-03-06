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Індійські фермери знову спробують пройти маршем до Нью-Делі, вимагаючи підвищення цін

Влада щільно забарикадувала межі столиці й залучила поліцію.

Індійські фермери знову спробують пройти маршем до Нью-Делі, вимагаючи підвищення цін
Протести фермерів в Індії, 13 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Тисячі індійських фермерів знову спробують пройти маршем до столиці країни Нью-Делі, щоб вимагати гарантій мінімальних цін на свій урожай, пише BBC.

Фермери призупинили свій страйк наприкінці лютого після смерті молодого фермера під час протесту. Щоб запобігти маршу, кордони Делі щільно забарикадували, влада залучила поліцію.

Протести фермерів відновилися у той час залишилися лічені місяці до проведення загальних виборів у країні. Фермери є важливим виборчим блоком у країні, і аналітики кажуть, що федеральний уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді не хотів би протистояти їм так близько до голосування. 

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Під час протестів на початку лютого уряд вів переговори з профспілками, щоб зупинити їх марш фермерів до Делі з сусідніх штатів Пенджаб, Хар'яна та Уттар-Прадеш. Перемовини принаймні тричі зривалися через те, що влада не змогла виконати всі їхні вимоги.

Крім гарантованих цін, фермери також вимагають пенсій та скасування боргів. 

Протестувальники заявили, що уряд має подвоїти кількість робочих днів у рамках схеми гарантій зайнятості у сільській місцевості зі 100 до 200. Фермери також хочуть, щоб Індія вийшла зі Світової організації торгівлі (СОТ) і відмовилася від усіх угод про вільну торгівлю.

Сьогодні, згідно із закликом двох профспілок, фермери з усієї країни спробують добратися до Делі, використовуючи громадський транспорт, зокрема метро та автобуси. Аграрії також закликали зупинити рух поїздів 10 березня на чотири години. 

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