Аграрії на вантажівках та у візках їдуть до столиці Нью-Делі, закликаючи уряд Нарендри Моді виконати обіцянку.

В Індії десятки тисяч фермерів вирушили до столиці Нью-Делі з вимогою підвищення цін на свою продукцію, пише Reuters.

Аграрії розпочали свій марш “Делі Чало” (Поїдьмо в Делі) вчора вранці після того, як переговори з урядом щодо мінімальних цін на низку продуктів виявилися безрезультатними.

Фермери їдуть до столиці на вантажівках та візках, завантажених харчовими продуктами.

Влада запровадила суворі заходи безпеки в районах, що межують з Нью-Делі. Сотні силовиків чергують біля бар’єрів на шляху конвою, зведених з цементних блоків, укритих колючим дротом, і транспортних контейнерів.

Сили безпеки зупинили фермерів на межі села Шамбху, яке розділяє північні фермерські штати Пенджаб і Хар'яну − майже за 200 км від Нью-Делі.

Протестувальники кидали каміння і намагалися зруйнувати барикади. Поліція та воєнізовані сили у відповідь застосували водомети. Окрім того, з дронів на фермерів скидали балончики зі сльозогінним газом. Люди натомість запускали повітряних зміїв у небо, сподіваючись заплутати безпілотники.

Фото: EPA/UPG Протести фермерів в Індії, 14 лютого 2024 року

Кілька профспілок фермерів заявили, що вони завтра на кілька годин вибірково заблокують у Пенджабі залізничний рух.

У 2021-му аналогічні протести фермерів, які є вагомою частиною електорату у країні, тривали рік. Тоді уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді скасував низку сільськогосподарських законів та пообіцяв знайти способи підтримати ціни на всю сільськогосподарську продукцію. Фермери кажуть, що уряд виконувати обіцянку не поспішає.

Теперешні протести тривають всього за кілька місяців до національних виборів (відбудуться у квітні-травні, - ред.), на яких Моді балотуватиметься на третій термін.

Фото: EPA/UPG Протести фермерів в Індії, 14 лютого 2024 року

Фото: EPA/UPG Протести фермерів в Індії, 14 лютого 2024 року

Фото: EPA/UPG Протести фермерів в Індії, 13 лютого 2024 року

Фото: EPA/UPG Протести фермерів в Індії, 13 лютого 2024 року