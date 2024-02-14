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В Індії десятки тисяч фермерів вимагають підвищення цін на свої товари, відбулися сутички з силовиками

Аграрії на вантажівках та у візках їдуть до столиці Нью-Делі, закликаючи уряд Нарендри Моді виконати обіцянку.

В Індії десятки тисяч фермерів вимагають підвищення цін на свої товари, відбулися сутички з силовиками
Протести фермерів в Індії, 13 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

В Індії десятки тисяч фермерів вирушили до столиці Нью-Делі з вимогою підвищення цін на свою продукцію, пише Reuters.

Аграрії розпочали свій марш “Делі Чало” (Поїдьмо в Делі) вчора вранці після того, як переговори з урядом щодо мінімальних цін на низку продуктів виявилися безрезультатними.

Фермери їдуть до столиці на вантажівках та візках, завантажених харчовими продуктами.

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Влада запровадила суворі заходи безпеки в районах, що межують з Нью-Делі. Сотні силовиків чергують біля бар’єрів на шляху конвою, зведених з цементних блоків, укритих колючим дротом, і транспортних контейнерів.

Сили безпеки зупинили фермерів на межі села Шамбху, яке розділяє північні фермерські штати Пенджаб і Хар'яну − майже за 200 км від Нью-Делі.

Протестувальники кидали каміння і намагалися зруйнувати барикади. Поліція та воєнізовані сили у відповідь застосували водомети. Окрім того, з дронів на фермерів скидали балончики зі сльозогінним газом. Люди натомість запускали повітряних зміїв у небо, сподіваючись заплутати безпілотники.

Протести фермерів в Індії, 14 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Протести фермерів в Індії, 14 лютого 2024 року

Кілька профспілок фермерів заявили, що вони завтра на кілька годин вибірково заблокують у Пенджабі залізничний рух. 

У 2021-му аналогічні протести фермерів, які є вагомою частиною електорату у країні, тривали рік. Тоді уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді скасував низку сільськогосподарських законів та пообіцяв знайти способи підтримати ціни на всю сільськогосподарську продукцію. Фермери кажуть, що уряд виконувати обіцянку не поспішає.

Теперешні протести тривають всього за кілька місяців до національних виборів (відбудуться у квітні-травні, - ред.), на яких Моді балотуватиметься на третій термін.

Протести фермерів в Індії, 14 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Протести фермерів в Індії, 14 лютого 2024 року

Протести фермерів в Індії, 14 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Протести фермерів в Індії, 14 лютого 2024 року

Протести фермерів в Індії, 13 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Протести фермерів в Індії, 13 лютого 2024 року

Протести фермерів в Індії, 13 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Протести фермерів в Індії, 13 лютого 2024 року

  • У Європі фермери Угорщини, Польщі, Словаччини та Болгарії влаштовували протести проти Зеленої угоди ЄС, в якій йдеться про зменшення використання пестицидів удвічі, зниження використання добрив та різке скорочення викидів парникових газів до 2030 року. Сьогодні до них приєдналися аграрії Чехії.
  • Ще однією причиною протестів є зниження вартості імпорту аграрної продукції з України, а також конкуренції, яку ці продукти принесли європейським фермерам. Демонстранти стверджують, що приплив нерегульованого українського імпорту знизив ціни, обмеживши прибутки місцевих фермерів.
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