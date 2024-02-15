В Індії обмежили фінансування політичних партій компаніями

Верховний суд Індії скасував систему фінансування виборів, яка дозволяла окремим особам і компаніям анонімно та без будь-яких обмежень жертвувати гроші політичним партіям, пише Reuters.

Судді назвали таку систему, схвалену у 2017 році партією “Бхаратія Джаната (Народна партія Індії)” прем’єр-міністра Нарендри Моді, неконституційною.

Це рішення є несприятливим для політсили Моді, яка була найбільшим бенефіціаром системи.

Систему “Electoral Bonds” оскаржили члени опозиції та громадська група, заявляючи, що громадськість має право знати, хто дає гроші політичним партіям.

У рамках цієї системи фізична особа або компанія можуть купити облігації Державного банку Індії та пожертвувати їх політичній партії. За даними Асоціації демократичних реформ, до листопада 2023 року анонімні особи та компанії купили таких облігацій на 1,99 мільярда доларів.

Судді заявили, що пожертви політикам дають “вкладникам” вплив на формування політики. Фізичні особи могли жертвувати будь-яку суму. Компанії були обмежені сумами своїх доходів та прибутку, однак система облігацій зняла ці обмеження.

Верховний суд відновив ліміти на корпоративні пожертвування. “Можливість компанії впливати на виборчий процес за допомогою політичних пожертв є набагато вищою, ніж у приватної особи... вклади компаній є суто діловими операціями, які здійснюються з метою отримання вигод”, − заявили судді.

Як пише BBC, у квітні-травні 2024 року в Індії відбудуться наймасштабніші вибори на планеті. У них візьмуть участь кілька сотень мільйонів виборців.

Країною вже 10 років країною править націоналістична партія БДП на чолі з Нарендрою Моді. Він має великі шанси лишитися при владі попри те, що опозиційні партії − соціал-демократичний Індійський національний конгрес, різноманітні ліві, регіональні партії та партії мусульманської меншини створили потужний блок I.N.D.I.A. (“Індійський національний інклюзивний альянс розвитку”).