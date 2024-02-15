США запровадили санкції проти міжнародної мережі, яка постачала до Ірану американські технології

Уряд США оголосив про запровадження обмежень проти міжнародної мережі. Вона забезпечувала купівлю й незаконну передачу в обхід американських санкцій чутливих технологій зі США до Ірану.

Про це повідомляє пресслужба Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC).

Зокрема, таким чином технології потрапляли до Центробанку Ірану.

Також мережа надавала безпосередню підтримку Корпусу вартових ісламської революції - силам Кудс та угрупованню Хезболла.

Завдяки діяльності мережі в Іран потрапляли складні технологічні товари із США, у тому числі у сфері інформаційної безпеки.

Санкції США запроваджені проти трьох фізосіб й чотирьох установ з Ірану, ОАЕ й Туреччини.