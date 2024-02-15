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Громадян Латвії закликають оцінювати ризики безпеки при поїздках до країн, які тісно співпрацюють з Росією

Недружні Латвії країни можуть створити свої власні внутрішні списки громадян у розшуку. 

Громадян Латвії закликають оцінювати ризики безпеки при поїздках до країн, які тісно співпрацюють з Росією
Інтерпол
Фото: Укрінформ

Державна поліція закликає громадян Латвії оцінювати необхідність і ризики безпеки при поїздках до країн, які тісно співпрацюють з Росією і можуть бути недружні до Латвії та її громадян. 

Про це повідомляє Delfi.

Таким чином у поліції прокоментували повідомлення про те, що в РФ оголошено розшук іноземних політиків, у тому числі латвійських, які є депутатами парламентів та членами урядів.

Водночас, запевнили у поліції, латвійських громадян, згаданих у конкретному загальнодоступному списку, не слід вважати автоматично включеними до списку розшукуваних осіб Інтерполу.

Поліція Латвії наголосила, що жодна країна не може включити дані людини до системи розшуку Інтерполу без обґрунтування, яке оцінює Генеральний секретаріат Інтерполу.

Втім, недружні Латвії країни можуть створити свої власні внутрішні списки такого чи іншого змісту. Відповідно, поліція закликає громадян оцінювати ризики безпеки при поїздках до третіх країн.

  • Росія оголосила в розшук естонську прем'єрку Каю Каллас, державного секретаря Естонії Таймара Петеркопа і міністра культури Литви Кайриса. Вона закидає їм "знищення пам'ятників радянським солдатам".
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