"Наступний - Кримський міст", - на Заході реагують на повідомлення про знищення "Цезаря Кунікова"

"Професійно та методично Україна перемагає у битві за Чорне море".

На Заході реагують на повідомлення про знищення українськими Збройними силами російського великого десантного корабля "Цезарь Куніков" і припускають, що після ліквідації кораблів такого класу наступним стане Керченський міст.

Про це пише "Голос Америки".

Коментуючи повідомлення про удар, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ЗСУ успішно охороняють торговельний коридор.

"Лише кілька місяців тому мало хто думав, що це можливо, - сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі. - Зараз насправді експорт зерна з України ведеться навіть без домовленості з Росією. Це показує вміння та компетентність українських Збройних сил".

Британський військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що удар свідчить про те, що Росія не може безпечно використовувати західну частину Чорного моря. В дописі для Sky News він зазначає - можливість для України пересуватись в цій частині моря забезпечує захист виходу до Середземного моря для торговельних суден.

Однак, вказує Кларк, цей удар, хоч і надає стратегічну перевагу, але не забезпечує перемогу у війні.

"Хоча вони добре себе почувають в Чорному морі, вони не так добре почуваються на суходолі, бо росіяни повільно тиснуть", - пише він.

Канадський оглядач Майкл Маккей вказує на успіхи України в протистоянні Росії у Чорному морі.

"Професійно та методично Україна перемагає у битві за Чорне море", - написав він у соцмережі Х, реагуючи на повідомлення про удари.

Off Katsiveli in temporarily Russian-occupied Crimea, Ukraine, the ammunition store on a warship blew up and it sank. Another vessel is on scene and a submarine was spotted nearby.



Professionally and methodically, Ukraine is winning the Battle of the Black Sea. pic.twitter.com/JDTAM8bZT7 — Michael MacKay (@mhmck) February 14, 2024

Видання The Guardian пише, що ця операція стане вже другою успішною операцією проти російського корабля в Чорному морі цього місяця.

Дослідник Гудзонівського інституту у США Люк Коффі переконаний, що удари ЗСУ по російських кораблях класу "Ропуха" є цілеспрямованою тактикою, адже ці кораблі надають паромні послуги, коли пошкоджено Керченський міст.

"Коли буде знищено останній такий корабель, Керченський міст стане наступним", - пише Коффі.

💥 This is the 5th Ropucha-class landing ship to be taken out.



The targeting of these ships is deliberate. They provided ferry service when the Kerch Bridge was damaged.



Once the last one gets taken out, the Kerch Bridge will be next. Glory to Ukraine! 🇺🇦 https://t.co/ByMqlGdWVW — Luke Coffey (@LukeDCoffey) February 14, 2024

Видання Naval News написало, що удари ЗСУ "показують ефективність дронів-камікадзе, які важко виявити і від яких складно захиститись".

Як повідомлялося, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення великого десантного корабля росіян "Цезар Куніков". Це - одне з найновіших російських суден. У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки. У ГУР також розповіли, що атаку на корабель провели українськими безпілотниками MAGURA.

"Цезар Куніков"

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" – одне з російських суден проєкту 755. Крім нього, в росіян було ще три такі кораблі в складі Чорноморського флоту. Сили оборони пошкодили його ще навесні 2022 в порту Бердянська, але судно вдалося відновити.

До нападу на Україну, "цезар" брав участь в агресії проти Сирії та Грузії. Він був одним із двох ВДК, що брали участь у грузинсько-російському бої в Чорному морі в 2008 році.