Павлюк: Росіяни не зможуть і не будуть вільно ходити українськими морями

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" показує, що російський флот не зможе вільно ходити в українських територіальних водах.

Про це він написав у Telegram.

Павлюк наголосив, що головне завдання української армії – повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

"Знищення Збройними Силами України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони російського ВДК «Цезар Куніков» - чергове підтвердження того, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами. Не може і не буде!", - додав він.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення великого десантного корабля росіян "Цезар Куніков". Це - одне з найновіших російських суден. У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.

У ГУР розповіли, що атаку на корабель провели українськими безпілотниками MAGURA.

"Цезар Куніков"

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" – одне з російських суден проєкту 755. Крім нього, в росіян було ще три такі кораблі в складі Чорноморського флоту. Сили оборони пошкодили його ще навесні 2022 в порту Бердянська, але судно вдалося відновити.

До нападу на Україну, "цезар" брав участь в агресії проти Сирії та Грузії. Він був одним із двох ВДК, що брали участь у грузинсько-російському бої в Чорному морі в 2008 році.