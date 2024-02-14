Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
Крим на прицілі
Крим на прицілі
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Сльози через Україну висохли
Сльози через Україну висохли
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
ГоловнаСвіт

Павлюк: Росіяни не зможуть і не будуть вільно ходити українськими морями

Головне завдання української армії – повне відновлення територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року. 

Павлюк: Росіяни не зможуть і не будуть вільно ходити українськими морями
Олександр Павлюк
Фото: Telegram/Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" показує, що російський флот не зможе вільно ходити в українських територіальних водах.

Про це він написав у Telegram.

Павлюк наголосив, що головне завдання української армії – повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. 

"Знищення Збройними Силами України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони російського ВДК «Цезар Куніков» - чергове підтвердження того, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами. Не може і не буде!", - додав він.

"Цезар Куніков"

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" – одне з російських суден проєкту 755. Крім нього, в росіян було ще три такі кораблі в складі Чорноморського флоту. Сили оборони пошкодили його ще навесні 2022 в порту Бердянська, але судно вдалося відновити.

До нападу на Україну, "цезар" брав участь в агресії проти Сирії та Грузії. Він був одним із двох ВДК, що брали участь у грузинсько-російському бої в Чорному морі в 2008 році.

  • Україна неодноразово наголошувала, що всі російські військові об'єкти на окупованих територіях є законними цілями.
  • На рахунку захисників – уже більше третини Чорноморського флоту РФ. Станом на 6 лютого Сили оборони вивели з ладу 24 російські кораблі і підводний човен. 
  • Для атаки на ворожий флот використовували, зокрема, морські дрони. Наразі Україна має на озброєнні декілька типів таких безпілотників. СБУ проводить операції з дронами "Морський малюк" і "Мамай", а ГУР повідомляло про використання MAGURA.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies