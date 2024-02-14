Одразу в декількох містах окупованого Криму на світанку чули вибухи. За повідомленнями очевидців у мережі, атакували російський великий десантний корабль, пише проєкт Радіо Свобода "Крим.Реалії" з посиланням на місцевий телеграм-канал.

Очевидці повідомили, що на порятунок атакованого ВДК росіяни відправили ще один корабель. Міністерство оборони РФ, як і завжди під час українських успішних атак, заявило про перехоплення безпілотників над морем.

Деталі з'ясовуються.

УП із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки пише, що підбитим кораблем є ВДК "Цезар Куніков". Він потонув.

"Цезар Куніков"

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" – один із російських суден проєкту 755. Крім нього, в росіян було ще три такі кораблі в складі Чорноморського флоту, писало Радіо Свобода. Сили оборони пошкодили його ще навесні 2022 в порту Бердянська, але судно вдалося відновити.