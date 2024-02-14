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У морі біля Криму лунали вибухи, є дані про знищення ВДК "Цезар Куніков" (доповнено)

Судно загорілося. 

У морі біля Криму лунали вибухи, є дані про знищення ВДК "Цезар Куніков" (доповнено)
Корабель горить
Фото: скріншот

Одразу в декількох містах окупованого Криму на світанку чули вибухи. За повідомленнями очевидців у мережі, атакували російський великий десантний корабль, пише проєкт Радіо Свобода "Крим.Реалії" з посиланням на місцевий телеграм-канал. 

Очевидці повідомили, що на порятунок атакованого ВДК росіяни відправили ще один корабель. Міністерство оборони РФ, як і завжди під час українських успішних атак, заявило про перехоплення безпілотників над морем.

Деталі з'ясовуються.

УП із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки пише, що підбитим кораблем є ВДК "Цезар Куніков". Він потонув.

"Цезар Куніков"

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" – один із російських суден проєкту 755. Крім нього, в росіян було ще три такі кораблі в складі Чорноморського флоту, писало Радіо Свобода. Сили оборони пошкодили його ще навесні 2022 в порту Бердянська, але судно вдалося відновити.

  • Станом на вересень 2023 у ВМС України повідомляли, що за час повномасштабної війни захисники знищили близько п'яти ВДК ворога. Першим Сили оборони знищили російський ВДК "Саратов" – у день, коли "Новочеркаськ" і ще чотири судна були пошкоджені в Бердянську.
  • Найзнаковішим ударом стало знищення крейсера "Москва" – флагмана чорноморського флоту – в квітні 2022.
  • 4 серпня 2023 українські морські дрони атакували Новоросійськ, внаслідок чого було знищено ВДК "Оленегорский горняк".
  • 13 вересня в Криму внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками знищено великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет. У ГУР підтвердили, що пошкодження суден, швидше за все, не дозволить їх відновити. 
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