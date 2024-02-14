Ізраїль обстріляв військові об’єкти у Лівані

Ізраїльска армія завдала ударів то військових об’єктах ЛІвану у відповідь на ракетний удар.
Про таке повідомили на сторінці ЦАХАЛ у телеграмі.
"Було виявлено два пуски ракет з Лівану в бік району Хар-Дов, які впали на відкритій місцевості. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по джерелам вогню, а також по додаткових районах на півдні Лівану", – йдеться у повідомленні.
Також зазначили, що нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по військовому посту в районі Раміє.
Крім того, ізраїльська армія вдарила по додатковому військовому посту в Рас-аль-Фарі, звідки раніше здійснювалися пуски в бік території Ізраїлю.
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