Ізраїль обстріляв військові об’єкти у Лівані

ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь на запуск ліванських ракет.

Ізраїльска армія завдала ударів то військових об’єктах ЛІвану у відповідь на ракетний удар.

Про таке повідомили на сторінці ЦАХАЛ у телеграмі.

"Було виявлено два пуски ракет з Лівану в бік району Хар-Дов, які впали на відкритій місцевості. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по джерелам вогню, а також по додаткових районах на півдні Лівану", – йдеться у повідомленні.

Також зазначили, що нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по військовому посту в районі Раміє.

Крім того, ізраїльська армія вдарила по додатковому військовому посту в Рас-аль-Фарі, звідки раніше здійснювалися пуски в бік території Ізраїлю.