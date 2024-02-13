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У Фінляндії засудили до позбавлення волі російського бойовика Яна Петровського

Видачі Петровського також вимагає Україна.

У Фінляндії засудили до позбавлення волі російського бойовика Яна Петровського
Російського бойовика Яна Петровського фінський суд засудив до позбавлення волі
Фото: Pyry Sarkiola / Yle

Фінський повітовий суд Кюменлааксо засудив росіянина Воїслава Тордена (Яна Петровського) до двох років ув'язнення за дворазове порушення заборони на в'їзд. Його також підозрюють у військових злочинах в Україні.

Про це повідомляє Yle.

Суд визнав, що Торден двічі в'їжджав до Фінлядії через прикордонний пункт Ваалімаа. При цьому раніше Норвегія наклала на нього заборону на в'їзд до Шенгенської зони. 

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Торден включений до списку санкцій ЄС під своїм колишнім ім'ям Ян Петровський.

  • Заступник головного прокурора ухвалив рішення провести попереднє розслідування щодо ймовірних воєнних злочинів одного із засновників російського неонацистського угрупування ДШРГ “Русич” Яна Петровського (у Фінляндії він перебуває під ім’ям Воіслав Торден).

  • На початку грудня Фінляндія не дозволила екстрадувати в Україну російського неонациста Яна Петровського через “умови в українських тюрмах”.

  • У вересні цього року фінський суд відмовився звільнити з-під варти російського неонациста Петровського. 

  • У серпні Петровського затримали у Фінляндії за звинуваченнями у воєнних злочинах на Донбасі. Україна вже надіслала запит на його екстрадицію.

  • З 2007 року Петровський жив у Норвегії. У 2017 році його позбавили посвідки на проживання в цій країні та депортували. Ян Петровський — один із засновників російського неонацистського воєнізованого угруповання “Русіч”. Воював проти України на Донбасі у 2014-2015 роках.

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