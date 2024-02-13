У Фінляндії засудили до позбавлення волі російського бойовика Яна Петровського

Фінський повітовий суд Кюменлааксо засудив росіянина Воїслава Тордена (Яна Петровського) до двох років ув'язнення за дворазове порушення заборони на в'їзд. Його також підозрюють у військових злочинах в Україні.

Про це повідомляє Yle.

Суд визнав, що Торден двічі в'їжджав до Фінлядії через прикордонний пункт Ваалімаа. При цьому раніше Норвегія наклала на нього заборону на в'їзд до Шенгенської зони.

Торден включений до списку санкцій ЄС під своїм колишнім ім'ям Ян Петровський.