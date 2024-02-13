У Фінляндії засудили до позбавлення волі російського бойовика Яна Петровського

Фінський повітовий суд Кюменлааксо засудив росіянина Воїслава Тордена (Яна Петровського) до двох років ув'язнення за дворазове порушення заборони на в'їзд. Його також підозрюють у військових злочинах в Україні.
Про це повідомляє Yle.
Суд визнав, що Торден двічі в'їжджав до Фінлядії через прикордонний пункт Ваалімаа. При цьому раніше Норвегія наклала на нього заборону на в'їзд до Шенгенської зони.
Торден включений до списку санкцій ЄС під своїм колишнім ім'ям Ян Петровський.
- Заступник головного прокурора ухвалив рішення провести попереднє розслідування щодо ймовірних воєнних злочинів одного із засновників російського неонацистського угрупування ДШРГ “Русич” Яна Петровського (у Фінляндії він перебуває під ім’ям Воіслав Торден).
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На початку грудня Фінляндія не дозволила екстрадувати в Україну російського неонациста Яна Петровського через “умови в українських тюрмах”.
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У вересні цього року фінський суд відмовився звільнити з-під варти російського неонациста Петровського.
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У серпні Петровського затримали у Фінляндії за звинуваченнями у воєнних злочинах на Донбасі. Україна вже надіслала запит на його екстрадицію.
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З 2007 року Петровський жив у Норвегії. У 2017 році його позбавили посвідки на проживання в цій країні та депортували. Ян Петровський — один із засновників російського неонацистського воєнізованого угруповання “Русіч”. Воював проти України на Донбасі у 2014-2015 роках.