Президент сказав, що Мойсюк "буде займатися реалізацією міжнародних безпекових гарантій для України та розвитком Сил оборони".

Президент України Володимир Зеленський призначив спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

Спецуповноваженим став генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

У вечірньому відеозверненні 13 лютого Зеленський сказав, що Мойсюк "буде займатися реалізацією міжнародних безпекових гарантій для України та розвитком Сил оборони". Також Президент анонсував підписання нових угод.

"Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності. Вже є безпекова угода з Великою Британією, готуємо нові угоди – амбітні угоди. І не лише з європейськими силами. Кожна домовленість із партнерами має бути реалізована якнайшвидше", - сказав Зеленський.