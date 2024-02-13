Поліцейські підозрюють мешканку Харківщини у колабораціонізмі

Тепер жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці Харківщини підозрюють мешканку Куп’янського району у співпраці з окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час тимчасової окупації Куп’янського району 62-річна мешканка села Токарівка добровільно погодилась обійняти посаду “виконуючої обов'язки директора територіального центру соціального обслуговування Дворічанської селищної ради військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що жінка керувала діями підлеглих, отримувала гроші, обліковувала та розподіляла їх, а також передавала на зберігання. Підозрювана складала та підписувала облікову бухгалтерську документацію, заявки на фінансування видатків, видавала гроші для виплати допомоги пенсіонерам та зарплат працівникам.

Також вона брала участь у робочих нарадах окупаційної адміністрації та отримувала за свою працю зарплату в рублях РФ.

Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.