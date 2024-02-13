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Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині загинула людина

Ще дві людини отримали поранення.

Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині загинула людина
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 13 лютого
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська завдали 13 лютого ударів по Нікопольщиніу Дніпропетровській області з артилерії та дронома-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Гучно було у райцентрі, Мирівській, Марганецькій, Покровській сільській громадах. Туди агресор випустив майже чотири десятки снарядів. А ще 7 разів застосовував БпЛА” - написав Лисак. 

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Внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще двоє 53-річних чоловіків постраждали. Вони лікуватимуться вдома.

Також є влучання по території промислового підприємства, пошкоджений навчальний заклад, двоповерхівка, 13 приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач. 

Крім того, понівечені з десяток господарських споруд та гараж, ще два знищені.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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