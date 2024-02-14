Генштаб підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков"

Генеральний штаб підтвердив знищення великого десантного корабля росіян "Цезар Куніков".
У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки. Повідомлення опубліковано на офіційному каналі Генштабу.
"Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів – «Цезар Куніков»", – йдеться у повідомленні.
Вранці місцеві пабліки оприлюднили відео пожежі на судні в морі. Очевидці повідомляли, що одразу в декількох населених пунктах Криму чули вибухи. На допомогу підбитому екіпажу росіяни відправили інше судно.
Згодом медіа із посиланням на ГУР повідомили, що розвідники вдарили дронами по великому десантному кораблю "Цезар Куніков". Судно пішло на дно.
Після цього у ГУР повідомили, що атаку на корабель провели українськими безпілотниками MAGURA.
"Цезар Куніков"
Великий десантний корабель "Цезар Куніков" – одне з російських суден проєкту 755. Крім нього, в росіян було ще три такі кораблі в складі Чорноморського флоту, писало Радіо Свобода. Сили оборони пошкодили його ще навесні 2022 в порту Бердянська, але судно вдалося відновити.
До нападу на Україну, "цезар" брав участь в агресії проти Сирії та Грузії. Він був одним із двох ВДК, що брали участь у грузинсько-російському бої в Чорному морі в 2008 році.
- Україна неодноразово наголошувала, що всі російські військові об'єкти на окупованих територіях є законними цілями.
- На рахунку захисників – уже більше третини Чорноморського флоту росіян. Станом на 6 лютого Сили оборони вивели з ладу 24 російські кораблі і підводний човен.
- Для атаки на ворожий флот використовували, зокрема, морські дрони. Наразі Україна має на озброєнні декілька типів таких безпілотників. СБУ проводить операції з дронами "Морський малюк" і "Мамай", а ГУР повідомляло про використання MAGURA.