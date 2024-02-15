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У Парагваї відбулися протести через позбавлення мандату сенаторки-опозиціонерки

Протестувальники побоюються, що “усунення” Каті Гонсалес є кроком назад до минулого диктатури у країні. 

У Парагваї відбулися протести через позбавлення мандату сенаторки-опозиціонерки
Фото: EPA/UPG

У Конгресі Парагваю звільнили опозиційну сенаторку Катю Гонсалес, що викликало протести в столиці Асунсьйоні через занепокоєння щодо крихкого стану демократії в країні.

Про це пише The Guardian.

Гонсалес від лівоцентристської “Партії національного зібрання” позбавили мандату під час позачергової сесії. Її звинуватили у “зловживання впливом” під час перебування на посаді.

46-річна сенаторка, обрана у 2023 році, належить до невеликої групи лівих опозиційних політиків, які гостро критикують корупцію у країні та публічно заявляють, що південноамериканська країна все більше потрапляє в лещата організованої злочинності. Торік на виборах вона стала четвертою за кількістю отриманих голосів.

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Протестувальники побоюються, що “усунення” Гонсалес є кроком назад до минулого диктатури у Парагваї. 

Гонсалес також розпочала голодування, протестуючи проти спроб президента Сантьяго Пеньї та його адміністрації просунути конституційні зміни, які б дозволили переобрати його на посаді лідера країни.

У Парагваї керівною політсилою є Парагвайська права партія “Колорадо”, яка має більшість в обох палатах Конгресу і контролює 15 із 17 урядів штатів після виборів у квітні 2023 року. Президент Сантьяго Пенья також є її членом.

Критики звинувачують “Колорадо”, яка є домінуючою політичною силою протягом останніх 75 років, у спробі придушити будь-які опозиційні прояви.

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