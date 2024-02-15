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Британія і Латвія очолили коаліцію з вироблення безпілотників для України

Міністр оборони Британії Грант Шеппс вважає, що разом вони дадуть можливості для перемог України. 

Британія і Латвія очолили коаліцію з вироблення безпілотників для України
Грант Шеппс
Фото: The Times

Велика Британія співголовуватиме в коаліції дронів для України, оголосив міністр оборони Грант Шеппс. Британія разом із Україною та Литвою сприятиме забезпеченню української армії тисячами безпілотників, пише The Guardian.

"З гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолить міжнародну коаліцію для створення життєво важливих можливостей України з виробництва безпілотників. Разом ми дамо Україні можливості, необхідні їй для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає поразки у своїх незаконних і варварських амбіціях", – сказав Шеппс.

Вчора відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Британія – одна із учасниць групи. 

До Коаліції дронів, за словами українського міністра оборони Рустема Умєрова, приєдналися уже вісім країн: Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.

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