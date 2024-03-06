Американський есмінець збив безпілотники та ракету, які випустили хусити

Напад був спрямований на USS Carney, есмінець типу Arleigh Burke, який брав участь в американській кампанії проти повстанців.

Американський есмінець збив безпілотники та ракету, запущену єменськими повстанцями-хуситами в його бік у Червоному морі, пише Associated Press.

Напад у вівторок, очевидно, був спрямований на USS Carney, есмінець типу Arleigh Burke, який брав участь в американській кампанії проти повстанців.

У Центральному командуванні американських військ повідомили, що в атаці хуситів брали участь безпілотники з бомбами та одна протикорабельна балістична ракета. Пізніше США завдали авіаудару, знищивши три протикорабельні ракети та три ударні морські безпілотники.

Бригадний генерал Яхья Сарі, речник хуситів, визнав напад, але заявив, що його сили атакували два американські військові кораблі, не вдаючись у подробиці.

“Хусити “не зупиняться, доки агресія не буде зупинена і блокада палестинського народу в секторі Газа не буде знята”, − сказав Сарі.

Він не визнав подальших авіаударів Сполучених Штатів. Хусити не оцінили збитки, які вони зазнали унаслідок ударів під керівництвом американців, що почалися в січні. Водночас вони заявили, що було вбито щонайменше 22 їхніх бойовиків.