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Американський есмінець збив безпілотники та ракету, які випустили хусити

Напад був спрямований на USS Carney, есмінець типу Arleigh Burke, який брав участь в американській кампанії проти повстанців.

Американський есмінець збив безпілотники та ракету, які випустили хусити
Фото: EPA/UPG

Американський есмінець збив безпілотники та ракету, запущену єменськими повстанцями-хуситами в його бік у Червоному морі, пише Associated Press.

Напад у вівторок, очевидно, був спрямований на USS Carney, есмінець типу Arleigh Burke, який брав участь в американській кампанії проти повстанців.

У Центральному командуванні американських військ повідомили, що в атаці хуситів брали участь безпілотники з бомбами та одна протикорабельна балістична ракета. Пізніше США завдали авіаудару, знищивши три протикорабельні ракети та три ударні морські безпілотники.

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Бригадний генерал Яхья Сарі, речник хуситів, визнав напад, але заявив, що його сили атакували два американські військові кораблі, не вдаючись у подробиці.

“Хусити “не зупиняться, доки агресія не буде зупинена і блокада палестинського народу в секторі Газа не буде знята”, − сказав Сарі.

Він не визнав подальших авіаударів Сполучених Штатів. Хусити не оцінили збитки, які вони зазнали унаслідок ударів під керівництвом американців, що почалися в січні. Водночас вони заявили, що було вбито щонайменше 22 їхніх бойовиків.

  • З листопада повстанці неодноразово атакували кораблі в Червоному морі та навколишніх водах через війну Ізраїлю та ХАМАС. Серед цих суден було принаймні одне з вантажем, що прямував до Ірану, головного благодійника хуситів, і корабель допомоги, який пізніше прямував на територію, контрольовану хуситами.
  • Попри удари США і союзників, повстанці-хусити залишаються здатними здійснювати значні атаки. Серед них напад у лютому на вантажне британське судно Rubymar, що перевозило добрива, яке затонуло в суботу після дрейфу протягом кількох днів, і збиття американського безпілотника вартістю десятки мільйонів доларів.
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