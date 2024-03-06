Хусити атакували балістичною ракетою комерційне судно, є загиблі та поранені

Єменські бойовики-хусити вдарили балістичною ракетою по комерційному судну в Червоному морі.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Як заявив представник хуситів Яхья Сарі, "ВМС збройних сил Ємену здійснили цілеспрямовану операцію проти американського корабля True Confidence в Аденській затоці з використанням кількох ракет".

Представник бойовиків також зазначив, що “екіпаж відхилив попереджувальні повідомлення", після чого судно атакували, і "попадання було точним".

“Щонайменше 2 невинних моряка загинули. Це був сумний, але неминучий наслідок безрозсудного обстрілу хуситами ракетами міжнародних суден”, - повідомило посольство Великобританії у столиці Ємену Сані.

В свою чергу, CNN повідомило з посиланням на двох офіційних осіб США, що це стало першим випадком, коли хусити, яких підтримує Іран, вбили когось під час своїх нападів на кораблі.

В результаті атаки також були поранені щонайменше шестеро інших членів екіпажу.

За словами американських і західних офіційних осіб, хусити здійснили понад 45 ракетних і безпілотних атак проти комерційних і військово-морських суден США та коаліції, які діють у Червоному морі. Більшість із них були перехоплені есмінцями США чи коаліції, або безпечно впали у воду.