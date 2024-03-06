Хусити атакували балістичною ракетою комерційне судно, є загиблі та поранені

Єменські бойовики-хусити вдарили балістичною ракетою по комерційному судну в Червоному морі.
Про це повідомляє “Суспільне”.
Як заявив представник хуситів Яхья Сарі, "ВМС збройних сил Ємену здійснили цілеспрямовану операцію проти американського корабля True Confidence в Аденській затоці з використанням кількох ракет".
Представник бойовиків також зазначив, що “екіпаж відхилив попереджувальні повідомлення", після чого судно атакували, і "попадання було точним".
“Щонайменше 2 невинних моряка загинули. Це був сумний, але неминучий наслідок безрозсудного обстрілу хуситами ракетами міжнародних суден”, - повідомило посольство Великобританії у столиці Ємену Сані.
В свою чергу, CNN повідомило з посиланням на двох офіційних осіб США, що це стало першим випадком, коли хусити, яких підтримує Іран, вбили когось під час своїх нападів на кораблі.
В результаті атаки також були поранені щонайменше шестеро інших членів екіпажу.
За словами американських і західних офіційних осіб, хусити здійснили понад 45 ракетних і безпілотних атак проти комерційних і військово-морських суден США та коаліції, які діють у Червоному морі. Більшість із них були перехоплені есмінцями США чи коаліції, або безпечно впали у воду.
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З листопада повстанці неодноразово атакували кораблі в Червоному морі та навколишніх водах через війну Ізраїлю та ХАМАС. Серед цих суден було принаймні одне з вантажем, що прямував до Ірану, головного благодійника хуситів, і корабель допомоги, який пізніше прямував на територію, контрольовану хуситами.
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Попри удари США і союзників, повстанці-хусити залишаються здатними здійснювати значні атаки. Серед них напад у лютому на вантажне британське судно Rubymar, що перевозило добрива, яке затонуло в суботу після дрейфу протягом кількох днів, і збиття американського безпілотника вартістю десятки мільйонів доларів.
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Американський есмінець збив безпілотники та ракету, запущену єменськими повстанцями-хуситами в його бік у Червоному морі.
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Корабель ВМС Італії в суботу, 2 березня, збив безпілотник, який летів на нього в Червоному морі.