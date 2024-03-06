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​Гендиректор МАГАТЕ Гроссі зустрівся з Путіним у Сочі

Він застеріг окупантів щодо перезапуску Запорізької АЕС.

​Гендиректор МАГАТЕ Гроссі зустрівся з Путіним у Сочі
Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі обговорив президентом РФ Володимиром Путіним безпеку на окупованій ЗАЕС.

Про це гендиректор МАГАТЕ повідомив у соцмережі Х.

"Важливий обмін інформацією з президентом РС Володимиром Путіним у Сочі щодо ядерної безпеки ЗАЕС та інших глобальних викликів у сфері нерозповсюдження", - написав він. 

Раніше "Радіо Свобода" повідомило, що Гроссі прибув до Сочі для переговорів щодо окупованої Запорізької атомної електростанції. Під час цієї поїздки він застеріг росіян щодо перезапуску ЗАЕС.

"Я звертав увагу моїх російських колег на те, що будь-які подібні дії вимагатимуть низки міркувань. По-перше, це зона активних бойових дій, про це не можна забувати. По-друге, цей станція зупинена тривалий час", – сказав Гроссі.

Він не виключив, що станція буде запущена в якийсь момент у майбутньому, але сказав, що для цього необхідно буде провести "низку оцінок безпеки".

Нагадаємо, що 6 лютого Гроссі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. 5 березня Зеленський утворив делегацію України для участі у засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ.

  • Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Ще на початку 2024 року повідомлялося, що на станції працювало 360 людей, які зберегли вірність Україні. Але окупанти вирішили позбавити їх доступу до об'єкта. Україна неодноразово звинувачувала росіян у викраденнях і катуваннях персоналу станції. За два роки окупації на ЗАЕС зафіксували понад 150 грубих порушень.
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