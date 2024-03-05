Зеленський утворив делегацію України для участі у засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ

Представником у Раді від України буде міністр енергетики Герман Галущенко.

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Володимир Зеленський підписав указ для забезпечення членства України в Раді керуючих МАГАТЕ у 2024-2025 роках.

Про це ідеться на сайті глави держави.

Зеленський розпорядився утворити делегацію України для участі у засіданнях Ради, а міністра енергетики Германа Галущенка призначив головою делегації та представником Києва.

Також до складу делегації входять:

Еміне Джапарова - постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні, заступник глави делегації;

Олег Коріков - голова Державної інспекції ядерного регулювання України;

Петро Котін - в.о. голови Енергоатома;

Ігор Шевченко - директор Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки;

Сергій Шутенко - директор Департаменту міжнародної безпеки та військово-технічного співробітництва МЗС.

Президент доручив Кабміну вирішити питання щодо фінансового забезпечення участі української делегації у засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ.