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Зеленський утворив делегацію України для участі у засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ

Представником у Раді від України буде міністр енергетики Герман Галущенко.

Зеленський утворив делегацію України для участі у засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський підписав указ для забезпечення членства України в Раді керуючих МАГАТЕ у 2024-2025 роках.

Про це ідеться на сайті глави держави.

Зеленський розпорядився утворити делегацію України для участі у засіданнях Ради, а міністра енергетики Германа Галущенка призначив головою делегації та представником Києва.

Також до складу делегації входять:

  • Еміне Джапарова - постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні, заступник глави делегації;
  • Олег Коріков - голова Державної інспекції ядерного регулювання України;
  • Петро Котін - в.о. голови Енергоатома;
  • Ігор Шевченко - директор Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки;
  • Сергій Шутенко - директор Департаменту міжнародної безпеки та військово-технічного співробітництва МЗС.

Президент доручив Кабміну вирішити питання щодо фінансового забезпечення участі української делегації у засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ.

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