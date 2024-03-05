Зеленський утворив делегацію України для участі у засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ

Володимир Зеленський підписав указ для забезпечення членства України в Раді керуючих МАГАТЕ у 2024-2025 роках.
Про це ідеться на сайті глави держави.
Зеленський розпорядився утворити делегацію України для участі у засіданнях Ради, а міністра енергетики Германа Галущенка призначив головою делегації та представником Києва.
Також до складу делегації входять:
- Еміне Джапарова - постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні, заступник глави делегації;
- Олег Коріков - голова Державної інспекції ядерного регулювання України;
- Петро Котін - в.о. голови Енергоатома;
- Ігор Шевченко - директор Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки;
- Сергій Шутенко - директор Департаменту міжнародної безпеки та військово-технічного співробітництва МЗС.
Президент доручив Кабміну вирішити питання щодо фінансового забезпечення участі української делегації у засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ.