У "Дії" спростили отримання субсидії

Замість 21 поля заяви тепер потрібно заповнити 7.

На порталі "Дія" спростили подання заяви на отримання субсидії. Зокрема, скоротили кількість полів до заповнення із 21 до 7.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

"Відтепер українці можуть оформити субсидію на порталі всього за 10 хвилин! І все без черг, купи довідок, заповнення заяв і поїздок до установ. Бо більшість документів підтягнеться з реєстрів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше на заповнення йшло 30 хвилин.

Також повідомили, що сервіс доступний для українців, які жодного разу не оформлювали субсидію.