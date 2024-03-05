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У "Дії" спростили отримання субсидії

Замість 21 поля заяви тепер потрібно заповнити 7.

У "Дії" спростили отримання субсидії
Фото: informator.ua

На порталі "Дія" спростили подання заяви на отримання субсидії. Зокрема, скоротили кількість полів до заповнення із 21 до 7.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

"Відтепер українці можуть оформити субсидію на порталі всього за 10 хвилин! І все без черг, купи довідок, заповнення заяв і поїздок до установ.  Бо більшість документів підтягнеться з реєстрів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше на заповнення йшло 30 хвилин. 

Також повідомили, що сервіс доступний для українців, які жодного разу не оформлювали субсидію. 

  • Нещодавно Мінцифри анонсувало додавання в "Дію" дипломів про освіту.  Наразі триває бета-тестування послуги відображення освітніх документів у застосунку.
  • Михайло Федоров анонсував запуск електронного суду, який спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ.
  • Крім того, у “Дії” з’явилась нова послуга: мапа укриттів і можливість повідомити, якщо воно зачинене.
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