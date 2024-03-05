Російська піхота має меншу підтримку з повітря після знищення винищувачів РФ, — ЗСУ

Піхота РФ має меншу підтримку з повітря під час штурмів на Таврійському напрямку завдяки знищенню російських винищувачів, розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише "Еспресо".

Так, ще в середині лютого росіяни завдавали 50-70 авіаударів за добу, а за останні кілька днів лише 15-20 авіаударів.

"Росіяни менше використовують керованих авіабомб, а це значить, що їхня піхота в сухопутному наступі має меншу підтримку з повітря", — наголосив речник.

Лиховій додає, "внаслідок "сушкопаду", коли наші Повітряні сили засобами ППО вибивають російські літаки, насамперед Су-34, за лінією розмежування на території, яку контролює противник, кількість авіаударів з боку росіян за останні два-три тижні скоротилися удвічі", — додав він.