Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ

Президент наголосив на важливості обрання України до складу Ради керуючих Агентства до 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський і гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі на зустрічі 6 лютого 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Ґроссі.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Сторони обговорили актуальну безпекову ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції та ризики, які несе її окупація російськими військами.

Зеленський знову наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на ЗАЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

Також Президент наголосив на важливості обрання України до складу Ради керуючих МАГАТЕ до 2025 року.